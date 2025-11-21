Las Palmas de Gran Canaria busca su anillo verde

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria es víctima de un planteamiento urbano que con el desarrollismo cubrió su singular orografía de cemento. La urbe atlántica que emerge entre barrancos y riscos, sin embargo, cuenta con una resistencia cívica organizada que persigue el sueño de que en la ciudad en la que habitan surjan esos anillos verdes que ofrecen oxígeno en espacios también angustiados por la presión inmobiliaria como Vitoria, Zaragoza o Barcelona.

Visibilizar esa utopía fundamenta el recorrido que este viernes cubrió la capital bajo el paraguas del proyecto Contramapas. Un recorrido a pie por los cinco distritos que sectorizan Las Palmas de Gran Canaria, a través de 33 kilómetros y con paradas de proyección cultural con su chincheta en la red de bibliotecas públicas municipales.

A las 07.00 horas el grupo expedicionario partió del pabellón 'De roca madre', junto al teatro Pérez Galdós. El punto de partida tiene que ver con el Festival TAC! de arquitectura y se vincula al intento de Las Palmas de Gran Canaria de convertirse en capital europea de la cultura en el año 2031.

En ese punto tomaron las riendas Manuel Cabezudo, director de Atlas; Lorena Naranjo, geógrafa responsable del diseño técnico del itinerario; y Manu Navarro, fotógrafo y documentalista, personas que galvanizaron la propuesta que, como explica Cabezudo, parte de un proyecto que a través del Sendero de Gran Recorrido GR-131 ha atravesado las islas dejando sus huellas en 600 kilómetros. «Desarrollamos muchos proyectos que vinculan el senderismo con la proyección social. Nuestro buque insignia es Contramapas, que plantea la travesía del archipiélago desde La Graciosa hasta el Faro de Orchilla», señala.

Esa es la filosofía con la que esta expedición recorrió Las Palmas de Gran Canaria. La idea de convencer de que otra forma de habitar la ciudad es posible. «Conectar los cinco distritos y sus 120 barrios. Realmente creemos que Las Palmas de Gran Canaria podría tener ese recurso que tienen muchas ciudades que son los anillos verdes, esas infraestructuras que están entre lo urbano y lo rural que se ha aprovechado en muchos sitios para renaturalizar», dice Cabezudo.

Esos anillos verdes a los que se refiere el responsable de Atlas son corredores ecológicos que permiten oxigenar y esponjar ciudades atrapadas por el vértigo de los edificios y la tensión de sus carreteras, elementos que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria conocen a la perfección.

Los ejemplos de Vitoria-Gazteiz o la Ronda de Vera en Barcelona se han convertido en referentes internacionales de este modelo; algo similar a lo que vende el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el corredor verde que se proyecta desde Tamaraceite a Ciudad Alta.

Un paseo por la ciudad

El grupo, al que se le fueron incorporando personas a lo largo del camino, trazó un recorrido que fue previamente mapeado por los responsables durante dos meses de trabajo y que sirve como muestra representativa de la ciudad: Desde el Risco de San Juan, cruzaron San Nicolás, San Francisco, Cruz de Piedra, La Feria, Siete Palmas, Hoya Andrea, Tamaraceite, Lomo Los Frailes y Los Giles, antes de bajar hacia El Rincón, cruzar Guanarteme, pisar la arena de La Cícer y avanzar por Las Canteras hasta La Isleta, Manuel Becerra y el Puerto de La Luz. Desde allí vuelve hacia Santa Catalina, Mesa y López, el Estadio Insular, Escaleritas, Schamann, San Antonio y final, de nuevo, en el Pérez Galdós.

Los impulsores de esta edición palmense de Contramapas quisieron amplificar el impacto de recorrido con la incorporación de conciertos y acciones culturales, aprovechando su parada en la red de bibliotecas de la ciudad, En cada parada se pudo escuchar las diferentes actuaciones de La Cofradía, Guayete, Ajódar, Velvet Flores, Anhelo, Mararía o Sveda.

Una ciudad, un sendero era el lema de este recorrido a pie por Las Palmas de Gran Canaria. Parte de esa filosofía que Cabezudo sabe que es difícil conciliar con las necesidades de la ciudadanía pero no por ello tira la toalla. «Hay que estar atentos a las diferentes versiones que podemos tener de la ciudad. Es cierto que hay que tener en cuenta que nuestro día a día está marcado por los horarios de trabajo, los desplazamientos que ello conlleva; nos gustaría tener una movilidad sostenible, ir en bicicleta y caminar. Pero asumimos que en la clase trabajadora tenemos la vida que tenemos. Pero si podemos encontrar estos momentos para caminar y poder disfrutar de nuestra ciudad de otra forma lo debemos intentar», expone.

Otra Las Palmas de Gran Canaria es posible y se proyecta a espaldas de una mayoría. Pero se abre paso poco a poco con proyectos como Contramapas o con la organización ciudadana que en barrios como Guanarteme alza la voz contra la especulación y el desarraigo.

Foto de familia y distintos instantes de la caminata. Cober