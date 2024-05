Las Palmas de Gran Canaria abre los límites del destino urbano

Las Palmas de Gran Canaria evaluada por quienes la visitan tiene buena nota. En tiempos de un debate urgente sobre el sector y su incidencia en la población local, la mirada ajena repara con gusto en un destino que convive con su definición y con las singularidades de su catálogo de opciones. Su verdadera clave como destino urbano de referencia.

Esa es la conclusión maestra del Monitor de Reputación Turística Online de Las Palmas de Gran Canaria 2023, un estudio sobre alojamientos, restaurantes y atractivos turísticos del destino, que se nutre a partir de las puntuaciones publicadas por los visitantes dentro de las principales plataformas de turismo.

En resumen, se han cribado más de 95.860 opiniones en 2023 sobre 2.519 recursos de la ciudad para conocer el índice de satisfacción de sus usuarios. Esta muestra, más que significativa, ha dejado un resultado positivo para Las Palmas de Gran Canaria ya que la nota en un margen de cero a diez que recibe la ciudad es de un 8,5.

Este muestreo ha sido monotorizado por la compañía Vivental Value, cuyo director Rafael González ha estado al frente de los cinco barridos encargados por el área de Turismo de la ciudad desde el año 2016. «El indicador fundamental es que casi 100.000 usuarios le dieron una nota por encima del 8,5 a Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo que más me gusta de esta ciudad, y creo que el turista lo está percibiendo, es la experiencia multiproducto. No es un destino urbano al uso, es un destino transversal. Por eso vemos que la gente destaca a la capital en deportes, en playas, en cultura... Y esa experiencia 360 es lo más interesante del estudio», explica.

Según acredita la concejalía de Turismo, dirigida por Pedro Quevedo de Nueva Canarias, en el escalafón de recursos y espacios públicos, la playa de Las Canteras lidera este listado con una nota de 9,36; seguido de la Caldera de Bandama, con una nota de 9,31; el Mercado de Vegueta, con un 8,86; el Parque de Santa Catalina, con un 8.85; el Parque San Telmo, con un 8,77; y el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, un 8,73.

Lo más destacado de este indice de reputación online es que la escala en la que se contabilizan las estadísticas supera los 100.000 comentarios en las distintas plataformas acreditadas para medir los resultados del sector.

Este monitor aparece en un momento trascendente para el archipiélago y, por tanto, para Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad más importante. Tras las movilizaciones que se han producido en todas las islas poniendo en discusión el modelo turístico de las islas. En ese aspecto, se pone de relieve que la turistificación del territorio difumina los contornos de la identidad local. Ese hecho, según González, no solo no se percibe en el caso de Las Palmas de Gran Canaria sino que se convierte en uno de sus principales atractivos. «La identidad es aquello que te va a hacer recordar un destino distinto. Es un valor importante tener un relato cultural tan fuerte como el que tiene esta ciudad, especialmente en Canarias donde en el ideario de la gente hay otra cosa. La gastronomía no es típica y tópica, es urbanita y con un gran mestizaje. Hasta la singularidad hotelera; los hoteles con encanto que hay en las callejuelas de Vegueta son muy identitarios. Cuando hablamos de identidad no hablamos de tópicos, hablamos de cosas que la hacen diferente. Y ahí Las Palmas de Gran Canaria monta en caballo ganador», expresa.

Turismofobia

La actividad turística de las islas se encuentra en discusión en el archipiélago, con las movilizaciones ciudadanas forzando a la clase política de las islas a recalcular su destino. Este hecho, por contra, se ha amplificado desde los mercados emisores de turismo dando una versión grotesca en la que hablan de miedo a visitar las islas por un supuesto odio hacia los turistas.

Rafael González discrepa con esa visión. Y asegura que en los muestreos que componen el Monitor de Reputación Turística Online de Las Palmas de Gran Canaria 2023 ese no es un elemento que destaque. «Aquí no se define eso en la percepción del visitante. Puede darse algún caso excepcional en el que se pueda decir que se ha coincidido con que han atracado dos barcos y que se note más gente de lo normal en un espacio y momento concreto. Y es lo mismo que sucede con los ciudadanos locales, como ya se manifestó también en el informe que elaboró el propio Ayuntamiento al respecto. Por eso creo que el fenómeno es controlable y que se están tomando medidas para tenerlo vigilado», indicó el experto.

Rafael González y Pedro Quevedo durante la presentación del monitor. Tony Hernández.

Las Palmas de Gran Canaria entra en el debate, exhibe sus intenciones de regular el mercado del alquiler vacacional y de exigir al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada; pero a su vez presume de los datos turísticos de la ciudad y de la impresión que esta deja en los visitantes que pasean por sus calles más visibles que nunca.