La oposición critica la falta de transparencia sobre los contratos municipales en nulidad

El PP criticó este miércoles la falta de respuesta a su solicitud de información sobre «la situación global de los contratos de servicios y suministros que se encuentran en situación de nulidad en el Ayuntamiento». Lo hizo al conocer en la intervención en comisión de pleno de Gestión Económico Financiera del coordinador general de Economía y Hacienda, Ramón Balmaseda, que «no todos los servicios» habían respondido a la petición de informe requerida a tal fin, para a continuación detallar los pocos que sí había atendido la demanda. Se hizo de un modo demasiado genérico, según los populares.

El concejal de la formación conservadora, Ignacio Guerra, lamentó que se hiciera «perder el tiempo» al coordinador general de Economía y Hacienda y se dirigió a Encarna Galván, presidenta de la comisión, para dejar constancia de que «los datos no son los que hemos pedido» y añadir que así la cosas, no podían «valorar esta comparecencia».

Consideró « lamentable que al Ayuntamiento se le pregunte cuántos contratos en nulidad tienen y diga que el servicio de Tráfico tiene varios» o que haya servicios «que no nos pueden dar la información».

Empresas en riesgo

Guerra vinculó este modo de actuar a que «hay una cantidad enorme de contratos en nulidad» y a que «no se ha gestionado» en «muchos servicios». Una situación que aseguró provoca que haya «proveedores que no cobran en tiempo y forma», lo que «pone en riesgo a muchas empresas». Algo que «es imposible» de resolver precisamente debido a que «el gobierno local no tiene los datos». «Ustedes no solo no gestionan, gestionan mal», expuso.

Recordó que su formación solicitó la referida información «con tiempo suficiente» y tachó de «absolutamente lamentable lo que está ocurriendo con este gobierno municipal», requirió.

Por su parte el edil de CC Francis Candil se reconoció «sorprendido» por la falta de información respecto a la cifra real de contratos en nulidad y calificó de « vergonzoso» las respuestas recibidas en la comisión. «Es lamentable que no solo no se gestione, sino que no seamos conscientes de cuál es la situación de esa no gestión», pues «no sabemos, a día de hoy, cómo ha evolucionado la situación de los contratos en nulidad, ni los problemas que este Ayuntamiento está generando de cara al futuro para todos estos pagos», indicó.

Candil reconoció también que le sorprendía el « descontrol» que existe y conminó al grupo de gobierno a acabar el mandato con algo de «orden y concierto».

Contratos complejos

El coordinador general de Economía y Hacienda volvió a intervenir para referir que se realiza «un esfuerzo importante por sacar a licitación el gran número de contratos que están en situación de nulidad» y para «evitar» que otros que «están a punto de vencer entren en esa situación». Añadió que «hay contratos muy complejos».

Guerra le agradeció su intervención y reconoció «el enorme esfuerzo que está haciendo el personal de la casa». Pero dijo que el problema «es que no hay dirección política» para «poner los medios y recursos» y resolver esta situación.

Asimismo, pidió «respeto tanto a la casa como a los proveedores» pues recalcó que «hay una cantidad enorme de proveedores, de empresas grandes y muchas pequeñas, que están teniendo problemas, incluso algunas van a desaparecer» por «la gestión de los pagos debido a estas nulidades y a estos contratos».

Sin datos de las fiestas

Esta no fue la única ocasión en que la oposición criticó este miércoles la falta de transparencia del gobierno. Pues se volvió a repetir la situación cuando se supo que Encarna Galván había solicitado el día previo aplazar su comparecencia -solicitada por el PP- para dar cuenta de los contratos de servicios prestados en diferentes citas festivas de la ciudad. En concreto, las del Carmen, San Lorenzo, Los Dolores, El Pilar y La Naval.