Operación Pascal-Lino 2024: diez condenados por traer 3.010 kilos de coca El mercante con bandera tanzana en el que transportaban la droga fue abordado en aguas próximas a la isla de Lanzarote

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:23 | Actualizado 16:45h.

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre nueve años y un día y nueve años y seis meses de prisión a los diez tripulantes del buque mercante Ras, de bandera tanzana, interceptado el 3 de octubre de 2024 en alta mar al norte de Lanzarote con 3.010 kilos de cocaína ocultos en su interior. La embarcación fue conducida al puerto de Arrecife, donde se procedió al registro y detención de la tripulación.

La sentencia, dictada el 23 de octubre de 2025 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reconstruye la travesía del carguero, que partió de Turquía y realizó escalas en Casablanca, Freetown y Guinea Bissau antes de penetrar en el Atlántico. Durante el registro se hallaron los fardos de cocaína en un compartimento cerrado entre las bodegas principales.

El Tribunal validó la actuación que permitió el abordaje del buque. Señaló que las autoridades de Tanzania autorizaron la intervención, dentro de la cooperación internacional, y rechazó las alegaciones de las defensas que sostenían que la actuación debía declararse nula. La Sala concluye que la incautación y el traslado a Arrecife se realizaron conforme a los requisitos establecidos para estos casos.

En el juicio, los acusados negaron conocer la existencia de la droga, pero la sentencia considera que dichas explicaciones resultan poco verosímiles, dado el volumen de la carga intervenida y las circunstancias del trayecto, y afirma que los tripulantes sabían o aceptaron conscientemente la alta probabilidad de transportar cocaína. No obstante, la Sala descarta que formaran parte de una estructura criminal estable, al no acreditarse una organización más allá de la participación conjunta en este transporte.

En la individualización de penas, quien ejercía funciones de capitán fue condenado a nueve años y seis meses de prisión; el resto de la tripulación recibió penas de nueve años y un día. Todos los condenados deberán pagar además multas equivalentes al valor de la droga intervenida. Se decretó el comiso definitivo de la droga y de la embarcación. La decisión sobre la expulsión del territorio nacional una vez cumplidas las penas se resolverá en fase de ejecución.

Los diez condenados permanecen privados de libertad desde el momento de su abordaje.

La actuación forma parte de la operación Pascal-Lino 2024, un dispositivo aeronaval conjunto de las aduanas de España y Francia desplegado en el Atlántico Norte. Este dispositivo concluyó con la aprehensión de cuatro toneladas de cocaína y cinco de hachís tras tres grandes intervenciones de embarcaciones en menos de 30 días.

En la fase culminante del dispositivo se emplearon patrulleros como el Petrel de la Agencia Tributaria y el DFP3 Jean-François Deniau de la aduana francesa, así como medios aéreos y navales desplegados desde Canarias, el Golfo de Cádiz y Galicia.

La operación Pascal-Lino 2024 resalta el papel de las Islas Canarias como plataforma operativa en el control de grandes envíos marítimos de estupefacientes hacia Europa.