Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
«El sueño de la condesa Margarita de Flandes» de Vincenz Georg Kininger C7

Operación Íncubo: el mito que revela la oscuridad de una red criminal de pederastia en Gran Canaria

El nombre de esta investigación sobre explotación infantil no fue elegido al azar, evoca una figura demoníaca que encarna el abuso, la seducción y el terror, en un caso que conmociona por su magnitud y simbolismo

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Las operaciones policiales suelen recibir nombres que captan la atención de la ciudadanía. Algunos suenan misteriosos, otros parecen sacados de películas, y hay quienes los interpretan como pistas sobre el tipo de delito investigado. Aunque a veces parezcan elegidos al azar, estos nombres cumplen funciones específicas, proteger la confidencialidad, facilitar la comunicación interna o enviar un mensaje simbólico a la opinión pública.

Uno de los casos más llamativos por la denominación que recibió es la Operación Íncubo, una investigación sobre una red de explotación sexual infantil que afectó a decenas de menores y en la que están implicadas múltiples personas. El nombre no fue escogido al azar, remite a una figura mitológica cargada de simbolismo.

El nombre de esta operación proviene de la figura mitológica del íncubo, un ser maligno de apariencia masculina que, según la leyenda, se aprovecha de las mujeres mientras duermen para mantener relaciones sexuales con ellas. En contraposición, existe la figura del súcubo, un demonio femenino que seduce a los hombres con fines similares. Esta dualidad representa el peligro de sucumbir a los deseos carnales y plantea una reflexión sobre la lucha entre el deseo y la moralidad.

El término íncubo proviene del latín 'incubus', que en español puede traducirse como pesadilla». A su vez, está relacionado con 'incubare', que significa tumbarse. Su significado está estrechamente vinculado con una serie de demonios sexuales mencionados en la Biblia, considerados responsables de sueños perturbadores y aterradores. En tiempos antiguos, estas criaturas mitológicas se utilizaban para explicar fenómenos que no tenían una explicación científica en la época, como la parálisis del sueño o las alucinaciones nocturnas.

Durante la Edad Media, se creía que estos seres podían ser los causantes del nacimiento de criaturas deformes, como brujas o monstruos que aún hoy forman parte del imaginario colectivo. Además, se les atribuía la capacidad de absorber la energía vital de las personas, provocando su debilitamiento físico. Su representación física ha variado con el tiempo, pero comúnmente se les describe con colas, cuernos o alas, rasgos que los identifican como entidades demoníacas.

La elección del nombre Íncubo para esta operación no es casual. Alude a seres mitológicos que, encarnados en cuerpos humanos de gran belleza y sensualidad, localizaban a sus víctimas y las sumergían en una especie de trance o sueño para luego abusar sexualmente de ellas.

La investigación mantiene como presunto cabecilla de la red de prostitución a Yino A. B., acusado de comandar la captación al menos a 34 menores.

Noticias relacionadas

Operación Íncubo: 34 menores captadas por una red de pederastas en Gran Canaria

Operación Íncubo: 34 menores captadas por una red de pederastas en Gran Canaria

Operación Íncubo contra una presunta red de pederastas de Gran Canaria: «Actitudes totalmente depravadas»

Operación Íncubo contra una presunta red de pederastas de Gran Canaria: «Actitudes totalmente depravadas»

Prisión para Yino Alemán y otro investigado por explotar sexualmente y violar a menores en Gran Canaria

Prisión para Yino Alemán y otro investigado por explotar sexualmente y violar a menores en Gran Canaria

Yino Alemán seguirá en un módulo masculino a pesar de sus quejas y su rectificación de sexo

Yino Alemán seguirá en un módulo masculino a pesar de sus quejas y su rectificación de sexo

Operación Íncubo: cocaína y hachís a cambio de sexo con menores de edad

Operación Íncubo: cocaína y hachís a cambio de sexo con menores de edad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  3. 3 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  5. 5 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  6. 6 Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria
  7. 7 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  8. 8 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  9. 9 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  10. 10 La pasta más divertida de Gran Canaria está en Moya

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Operación Íncubo: el mito que revela la oscuridad de una red criminal de pederastia en Gran Canaria

Operación Íncubo: el mito que revela la oscuridad de una red criminal de pederastia en Gran Canaria