Operación Hattori Hanzo: condenan al único narco que no reconoció los hechos Utilizaban una empresa de transportes para traficar con coca, hachís y MDMA en Gran Canaria. Cumplirán penas de entre dos y seis años de cárcel

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de GRan Canaria. Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a los seis acusados en el marco de la operación policial Hattori Hanzo, desarrollada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, por constituir una red de tráfico de cocaína, hachís y MDMA a través de la empresa Transportes Castero. Cinco de ellos admitieron los hechos y recibieron penas de entre dos y seis años y un día de prisión, junto a multas que van desde los 35.000 euros hasta los 3,36 millones, mientras que A.S.C., el único que no se conformó, fue penado a cuatro años, pero sin multa.

La sentencia declara probado que el principal acusado, J.V.C.F., «prevaliéndose de su condición de propietario de la empresa de logística Transportes Castero, SL», utilizó la estructura empresarial para transportar y distribuir cocaína y hachís «entre las Islas Canarias y la península». Según el relato de hechos, esta actividad ilícita se articuló a través de tres operaciones diferenciadas: un envío de casi 700 kilos de hachís en septiembre de 2023, varias entregas vigiladas de cocaína y MDMA en Lanzarote y Gran Canaria durante ese mismo mes, y el traslado desde Madrid de más de 55 kilos de cocaína ocultos en bidones de grasa industrial.

La resolución detalla que dos colaboradores no acusados -uno fallecido y otro en busca y captura- recogieron en Lanzarote dos palés remitidos por la empresa de J.V.C.F. Ambos supervisaron el traslado hasta Gran Canaria, adoptando medidas de contravigilancia antes de llevar la mercancía al punto donde esperaba A.S.C., quien, según recoge literalmente la sentencia, «iba a recibir la sustancia con la finalidad de ponerla posteriormente a disposición de terceras personas». La intervención policial impidió que el hachís llegara a su destino. El peso total intervenido asciende a 690 kilos de resina de cannabis.

La sentencia detalla que hubo dos entregas vigiladas consecutivas en Lanzarote. El 14 de septiembre de 2023, J.V.C.F. entregó en una empresa logística un paquete con aproximadamente dos kilos de cocaína y uno de MDMA, y que al día siguiente ordenó que se hiciera llegar otro con aproximadamente cinco kilos de cocaína». Ambos fueron enviados a Lanzarote: el primero fue recogido en Arrecife por M.Y.D.S. y el segundo trató de ser retirado días después por D.R.D.P. La sentencia fija el valor total aproximado de esta droga en el mercado ilícito en 300.000 euros.

También detalla la Audiencia Provincial que en la operación desarrollada en febrero de 2024. A.R.L. entregó en Coslada tres bidones de grasa que ocultaban 55 paquetes de cocaína con un peso total de 55.077,72 gramos y una riqueza media del 81,90%. Tras preparar los policías una entrega vigilada, J.V.C.F. recogió el cargamento en Gran Canaria y lo trasladó a las instalaciones de Transportes Castero, donde procedió a abrirlo. Instantes después llegó al lugar quien la resolución describe como el «destinatario» de la droga, E.C.F., que examinó los bidones. El valor aproximado de esta partida asciende a 1,66 millones de euros.

El fallo también detalla los registros efectuados el 25 de marzo de 2024, durante los cuales se incautaron móviles, ordenadores, dinero y otros efectos vinculados, según el Tribunal, a la actividad ilícita. Entre lo intervenido a J.V.C.F. figura una bolsa con 14,75 gramos de coca.

El fiscal García Cabañas modificó sus conclusiones al inicio del juicio para posibilitar una conformidad con todos los acusados salvo A.S.C. Tras ello, J.V.C.F., M.Y.D.S., D.R.D.P., A.R.L. y E.C.F. reconocieron los hechos y aceptaron las penas y multas fijadas. La Sala dictó sentencia de conformidad respecto de ellos.

La sentencia impone asimismo a cada acusado el pago de una sexta parte de las costas, acuerda el decomiso del dinero, los vehículos, los dispositivos electrónicos y el resto de efectos intervenidos, y ordena la destrucción de todas las sustancias incautadas.

También reconoce el abono del tiempo que permanecieron en prisión provisional y notifica que la sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.