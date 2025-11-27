Le ofrecieron 40.000 euros por asesinar a un luchador dueño de un gimnasio El cuarto detenido en Sevilla por la ejecución del Conejero declaró que le habían contratado para matar a otro objetivo diferente en la isla

Los agentes de la Policía Nacional se llevaron otra sorpresa cuando detuvieron a Diego Ferney P.N., la cuarta persona arrestada por la ejecución a manos de una banda de sicarios de Jonathan Josué Delgado Bordón, alias el Conejero. Este ciudadano de nacionalidad colombiana y 24 años de edad, fue el único de los investigados que declaró en sede policial, pero sus manifestaciones sorprendieron a los investigadores ya que apuntó que lo habían contratado en su país para viajar hasta Gran Canaria con el objetivo de seguir y asesinar a otra persona diferente que no era el Conejero, en la línea de la información que hallaron en el móvil de Brayan Andrés F.R. que dijo que la habían «cagado» matando a Josué que era la persona equivocada: «Me ofrecieron 40.000 euros para matarlo», manifestó Diego Ferney señalando a otro varón residente en la isla.

Este hombre fue capturado el 11 de noviembre tras orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, en Umbrete (Sevilla), en un operativo conjunto entre la UDEV de Telde y el Grupo de Homicidios de Sevilla.

Según los agentes, se desplazó desde Colombia a la isla el 7 de junio -19 días antes del crimen- después de que le «pagaran para que fuera a buscar a una persona», declaró. «Me pidieron que localizara a una persona por una deuda de dinero», añadió, lo que refuerza la línea de investigación que manejan los agentes de que la banda de asesinos contratada no solo tenía un objetivo, sino varios y que la muerte de Josué el Conejero fue por error.

Narró que le dieron un teléfono con «dos imágenes de un luchador. Era un hombre, de unos 38 o 40 años, de raza blanca, moreno», que en ningún caso se trataba del Conejero que fue al que dispararon a quemarropa.

No cometió el crimen y «comenzaron a amenazarme con matarme a mi en España y a mi familia en Colombia»

Diego Ferney expuso que a su llegada a Gran Canaria se citó con una mujer cerca de un hotel de la calle Dr. Miguel Rosas, en la capital, donde estuvo «alojado ocho días», detalló. Ella le entregó «el móvil con las fotos del luchador» y le llevó en taxi a «la ubicación donde tiene un gimnasio. También me contaron que esta persona tenía una camioneta de la marca Rover de color negro», declaró el investigado.

A la mujer la describió como «delgada, pelo a la altura de los hombros de color negro, raza blanca, acento canario -aunque posteriormente los agentes determinaron que era venezolana y de nombre Joscelyn H.H.- y tuve numerosas llamadas con ella durante esos días». El objetivo era claro, dijo el presunto sicario: «Me propuso realizar vigilancias al luchador propietario del gimnasio» tras contactarle «una gente de Colombia que me ofreció 20.000 euros por ir a la isla e investigarlo y luego 40.000 para matarlo».

Los policías le enseñaron la fotografía del supuesto objetivo que le habían marcado para matarlo y respondió con un contundente «sí, sin género de dudas es el luchador». Quiso justificar a los policías su viaje argumentando que «estaba en Colombia y me ofrecieron vigilar a esta persona en España y acepté el trabajo aprovechando que mi sueño era venir a Europa a buscarme la vida».

Por eso, añadió, se pagó él «con su dinero» el billete aunque «la organización me hizo tres envíos de dinero cuando ya estaba en España, uno en Sevilla antes de ir a Gran Canaria y otro en Gran Canaria». En concreto, la Policía Nacional descubrió cómo otro de los investigados, Brayan Andrés F.R. le transfirió el 11 de junio 380 euros, mientras que otro individuo llamado Cristian C.L.E. le envió 975 euros más usando empresas de transferencias de dinero internacional.

Lo mataban a él y a su familia

Negó conocer la identidad de las personas que le realizaron esas transferencias y también haber cobrado los 20.000 o 40.000 euros que le habían prometido por cumplir la vigilancia y posterior ejecución. «Solo cobré los tres envíos» antes detallados que fueron destinados «a pagar los gastos en Gran Canaria», pero como se negó «a hacer el trabajo», no le pagaron nada más «y comenzaron a amenazarme con matarme a mi en España y a mi familia en Colombia».

Sí admitió que estuvo realizando las tareas de vigilancia que le habían encomendado a esa persona que no fue a la que dispararon sus otros compañeros «dos días diferentes», dijo que «nunca lo llegué a ver» y que solo «vi el gimnasio como el coche aparcado por la zona».

Por último, Diego Ferney manifestó que regresó a Sevilla tras negarse a cometer el crimen y no tuvo conocimiento posterior de la ejecución de Josué el Conejero ya que «dejé de contestar a los mensajes que me mandaban».

«Me ofrecieron vigilar a esta persona y acepté el trabajo aprovechando que mi sueño era venir a Europa a buscarme la vida»

Hicieron dos pagos por un total de 1.700 euros al supuesto asesino La Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Judicial de Telde rastreó todos los movimientos económicos que realizaron los cuatro investigados antes y después del asesinato de Josué el Conejero. Consiguieron constatar dos pagos al presunto autor de los cinco disparos, Antony C. M., que le hizo Brayan Andrés F.R. El de mayor importe, 1.400 euros, se lo transfirió el 25 de junio a las 10.59 horas utilizando la plataforma Ria Money Transfer Canarias, mientras que el otro abono fue de 300 euros la misma vía a las 14.06. La suma total de 1.700 euros es la que consideran los investigadores, pagaron al sicario para ejecutar a Josué. Otro de los presuntos sicarios colombianos que recibió dinero fue Diego Forney P.N., a quien le abonaron un total de 1.355 euros en transferencias que le hicieron el investigado Brayan Andrés y otra persona que responde al nombre de Cristian Camilo L.E. También incautaron a los cuatro detenidos cantidades de dinero en efectivo en el momento del arresto.

