Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María Los trabajos se detuvieron al poco de empezar tras hallarse una bolsa de combustible bajo la rotonda | La consejería está tramitando el modificado del proyecto

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:50 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias reanudará este lunes las obras del soterramiento en Belén María, paradas desde hace meses por el hallazgo de una bolsa de combustible bajo la rotonda situada a la entrada del Puerto de Las Palmas y el Sebadal.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha explicado que desde que se detectaron los restos la prioridad ha sido la seguridad. «Hemos trabajado en coordinación permanente con el Servicio de Residuos de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, realizando todas las analíticas y estudios necesarios para caracterizar el terreno y contar con la información que permite continuar de manera correcta con los trabajos«, ha dicho.

«Una vez emitida la resolución que levanta la paralización preventiva, ya estamos reactivando la obra, comenzando por la reposición de los servicios afectados y preparando el ensayo de bombeo», ha añadido.

En esta nueva fase se actuará primero en la acera norte de la GC-1, donde se repondrán todos los servicios afectados, alumbrado, riego y comunicaciones. De forma paralela, avanzarán los trabajos técnicos necesarios para validar la solución constructiva del proyecto. El primero será un ensayo previo de bombeo, durante una única jornada, para confirmar que la extracción continuada de agua no desplaza restos de hidrocarburos. Este ensayo permitirá inspeccionar visualmente y mediante analíticas el comportamiento del agua y del terreno. Si los resultados son favorables, se ejecutará el ensayo de bombeo definitivo, previsto para diciembre, con el fin de determinar la permeabilidad real del subsuelo y verificar que los parámetros coinciden con los requeridos para ejecutar la pantalla de pilotes diseñada.

También se programará la retirada de la torre de iluminación ubicada en la mediana de forma coordinada con el movimiento de la vegetación, de manera que se reduzca el tiempo en el que la vía pueda quedar sin luminarias. Posteriormente, se iniciará la demolición de la mediana para continuar con la siguiente fase de obra.

Además, se ampliará la campaña de detección de hidrocarburos mediante nuevos sondeos en otras zonas del proyecto, un estudio que se estima que se desarrollará entre uno y dos meses para asegurar que no se produzcan futuras incidencias. Más adelante se realizará un ensayo a escala real del sistema de 'Jet Grouting' previsto en la iniciativa, que permitirá confirmar su compatibilidad con las características del terreno.

La consejería, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, trabaja también en los ajustes técnicos del proyecto para la elaboración del modificado de obra necesario, tras recibir la documentación inicial del contratista. «Estos trabajos permitirán adaptar el diseño y los plazos a la información obtenida en los estudios, asegurando que la ejecución avanza con una planificación actualizada y plenamente ajustada a la realidad del subsuelo», ha concluido Rosana Melián.