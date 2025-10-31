El número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio baja casi un 10% desde diciembre Desde julio ya no se alcanza la barrera de 3.000 beneficiarios | El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dota la prestación con 3 millones de euros más

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este viernes el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio -asistencia en el hogar y en el entorno sociocomunitario para personas mayores y dependientes- con un ingreso extra de tres millones de euros. Con este dinero se quiere garantizar la asistencia en casa que, con datos de septiembre, recibían un total de 2.889 personas y cuyo contrato caducó en 2024.

En lo que vamos de año, el número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio ha ido bajando de manera progresiva. El mes de diciembre de 2024 se cerró con 3.193 usuarios, según las estadísticas oficiales, pero en marzo este registro ya estaba por debajo de los 3.100 beneficiarios (3.065, en concreto). A partir de julio ya se quedó el número por debajo de los 3.000, lo que representa un descenso del 9,5% en diez meses.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no ha adjudicado el nuevo concurso, que este año puede tener la novedad de que lo presten cuatro empresas diferentes, en caso de que se materialice la propuesta de la Mesa de Contratación.

El concurso se dividió en cuatro lotes, con presupuestos diferentes. De este modo, el lote 1 recibirá una inversión de 6,77 millones de euros en total para costear las 143.000 horas año que se dispensarán en el distrito de Vegueta-Cono Sur-Tafira y el centro de acogida municipal del Lasso.

En el lote 2, que costeará entre 208.000 y 209.000 horas de servicio por 9,84 millones de euros, se beneficiarán los residentes de los distritos Centro e Isleta-Puerto-Guanarteme y los centros de acogida diurna y La Isleta.

El lote 3 sería el mejor dotado económicamente, con 10,6 millones de euros por los dos años, y la prestación de entre 224.000 y 225.000 horas anuales. Aquí se incluyen los barrios de Ciudad Alta y el centro de acogida municipal Gánigo.

Por último, el lote 4, que engloba los barrios de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, tiene prevista una inversión de 7,35 millones de euros para costar unas 155.000 horas de servicio anual.

Dinero de ayudas sociales

Los tres millones de euros que se inyectan ahora en el servicio de ayuda a domicilio proceden de la partida que nutre las prestaciones económicas de especial necesidad y las de emergencia social.

Este tipo de ayudas también ha ido descendiendo de manera progresiva a lo largo del presente año. Así, se pasó de 453 beneficiarios en diciembre de 2024 a 308 en septiembre de 2025, lo que supone un descenso del 32%.

Esta evoución y el hecho de que la partida de atenciones benéficas y asistenciales se ha ido inflando en los últimos años para hacer frente a imprevistos de grandes dimensiones, como el reto que planteó la covid, permiten disponer sin problema de estos tres millones de euros, según el gobierno municipal.

Para la concejala del PP María Amador, el abono de los 3 millones de euros es «el l refeljo de una gestión agotada y sin rumbo». La edila informó de que los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio no habían cobrado sus nóminas este mes y responsabilizó al gobierno de este retraso. «En lugar de reforzar las políticas sociales, el PSOE quita dinero a las ayudas a las personas vulnerables en una política de parcheo en un área tan sensible como bienestar social».

Sin embargo, el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, indicó que se había reunido con la empresa hace tres días para informarle del ingreso de los tres millones de euros y aseguró que los trabajadores pueden cobrar sus salarios hastta el día 5 del mes siguiente.

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, mostró su sorpresa por que estos tres millones no se hagan con un anticipo. «Afortunadamente el Ayuntamiento cuenta con dinero, pero las personas vulnerables no merecen que el contrato siga en nulidad», dijo.

Vox, a través de Carmen Rosa Expósito, manifestó su abstención porque «es una muestra claera de mala gestión».

Por su lado, Este gobierno está haciendo una apuesta potentísima. Acabamos de aprobare 14 subvenciones con un i ncmenteo más del 30% en las ayudas.

Defendió la respuesta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da a las personas sin hogar y a los colectivos vulnerables porque «pretendemos no dejar tirados a nadie».

Spínola les respondió que el contrato no ha sido adjudicado porque en la primera convocatoria no se presentó ninguna empresa y hubo que sacar adelante una segunda licitación.

Por su lado, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, pidió a la oposición que no mintiera porque no se quita dinero a los beneficiarios de las ayudas económicas . «No hemos quitado ninguna ayuda, todas se han dado, y lo que se hace, para optimizar el crédito, es usar una parte para el servicio de ayuda a domicilio», expuso, «el servicio ha seguido prestándose y nuestra gente está atendida».

Luego María Amador pidió que retirara la referencia a la mentira, algo a lo que se negó la alcaldesa.