Dos de los 14 nuevos jueces irán a La Palma: «Tenemos mucha ilusión»

Dos de los 14 nuevos jueces en prácticas quejuraron en el Palacio de Justicia de San Agustín, irán destinados a La Palma. Un enclave que a Adriana Desiré Miranda y María José Martín les «ilusiona», a pesar de los complicados momentos que atraviesa la isla por la erupción. «Vamos con muchas ganas de trabajar», reconocieron.

La jueza que estará en primera línea será María José Martín, una granadina de 32 años que vivirá la experiencia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. «Soy consciente de que mi partido judicial es el más afectado por la erupción y todo el mundo me ha dicho que cómo elegí ese destino, que si la isla ahora mismo era un caos, pero tengo que decir que estoy muy contenta y de hecho, me encanta este lugar», reconocía. Ahora, «puntualmente está el volcán y toca pasar estos malos tiempos, pero espero que pronto se termine y esa gente que está sufriendo mucho las consecuencias de este desastre natural pueda recuperar la normalidad», destacó.

María José Martín, que de las islas solo conocía Gran Canaria en unas vacaciones, eligió venir aquí antes que optar por Cataluña: «Mi familia está tranquila y quiero que vengan conmigo para que conozcan la isla y puedan vivir esta experiencia. Llevo toda mi vida en Granada y soy joven, por lo que quiero vivir esta experiencia y, si estoy a gusto, no descarto la idea de quedarme para siempre. La vida da muchas vueltas y quiero aprovechar esta experiencia al máximo», expuso.

Por otra parte, Adriana Desiré Miranda, a sus 34 años, estaba «muy feliz» y tenía varios motivos para ello. Esta natural de Los Realejos (Tenerife), consiguió plaza en su tierra -en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz de La Palma- y, además, será madre en breve. «Estoy embarazada de 26 semanas de una niña que queremos que nazca en Tenerife, aunque si es en La Palma, pues bienvenido sea».

Para Adriana Desiré, ir a La Palma fue una «gran noticia. El partido judicial de Santa Cruz de La Palma entiendo que es diferente al de Los Llanos de Aridane en relación al volcán y no estaba preocupada. He hablado con los compañeros y me han dicho que todo está bien, por lo que lo afronto con muchas ganas», reconoció con una sonrisa en su cara.

Su felicidad era plena en la jura de su cargo: «Es que quería seguir en Canarias sí o sí y como en Tenerife era imposible, La Palma era un éxito. Es una isla bonita, preciosa, y se puede asumir la carga de trabajo. Estoy muy contenta e ilusionada», exclamó.

El resto de profesionales que juraron fueron Andrea Aguiar Vidal (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Puerto del Rosario, Sergio Aliaga Herrera (Primera Instancia e Instrucción 6 de Puerto del Rosario), Jaime Climent Domínguez (Primera Instancia e Instrucción 1 de Puerto del Rosario), Arabia Díaz Carreiras (Primera Instancia e Instrucción 3 de Granadilla de Abona), Elena Fernández Huerta (Primera Instancia e Instrucción 3 de Santa María de Guía), Noelia Gallo Merchán (Primera Instancia e Instrucción 2 de Arucas), Elsa García Vallina (Primera Instancia e Instrucción 7 de Puerto del Rosario), David González Martín (Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde), Arturo Lodeiro Pedrero (Primera Instancia e Instrucción número 2 de Granadilla de Abona), Matías Martínez Gómez (Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Bartolomé de Tirajana), Tatiana Mizyuk (Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa María de Guía) y María Rodríguez López (Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María de Guía).