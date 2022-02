Nuevo varapalo judicial para Augusto Hidalgo

Hace unos días recibíamos una nueva sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, que declara nulo el acuerdo plenario adoptado el 20 de junio de 2020, en una sesión extraordinaria y urgente, para modificar la composición de las Comisiones de Pleno. Este fallo hace mención concretamente al número de comisiones, naturaleza y composición de miembros de las mismas. Un acuerdo que rechazamos en bloque toda la oposición tras lo que mi grupo político decidió impugnarlo judicialmente.

El acuerdo plenario recurrido es habitual justo al principio del mandato municipal después de tomar posesión una nueva Corporación. Sin embargo, en este mandato tres concejales han abandonado ya los partidos políticos por el que fueron elegidos, dos de Ciudadanos -que obtuvo tres concejales- y una de mi partido. Obtuvimos siete concejales pero ahora somos seis, tras la marcha de quien lleva trabajando públicamente para otras siglas políticas casi desde su salida del Partido Popular, motivo por el que debería haber dejado su acta de edil para que accediese el siguiente compañero de la lista electoral por la que concurrió.

He leído la actual definición de tránsfuga y me parece muy oportuno reproducirla en este artículo. Según el último acuerdo de la Comisión del Pacto Anti-transfuguismo de noviembre de 2020, se entiende por tránsfuga a los representantes locales, autonómicos y estatales, que hayan «traicionado» a la formación política con la que se presentaron a las elecciones, mantengan sus actas y cumplan alguno de estos requisitos: abandonar el partido, ser expulsado del partido o no seguir las decisiones de sus órganos.

El Sr. Hidalgo ha conseguido que los tribunales nos dieran la razón en escaso año y medio con tres sentencias en primera instancia por vulnerar nuestros derechos fundamentales (concretamente el artículo 23.2 de nuestra Carta Magna), obligándole a llevar en el pasado pleno ordinario cuatro mociones, dos comparecencias y un ruego que excluyó del Orden del Día, además de condenar en costas al Ayuntamiento tanto en primera instancia como en apelación.

El Sr. Hidalgo llegó a decir en ese pleno que él estaba encantado de debatir las mociones del PP, cuando como alcalde es el único responsable del Orden del Día, por ser una de sus competencias, y la justicia ahora nos dice que fue el Sr. Hidalgo quien hurtó a mi grupo político ese derecho, lo que motivó que acudiéramos a la vía judicial. La realidad es que han sido sentencias judiciales en apelación las que le han obligado a incluir dichos asuntos en el Pleno, después de transcurridos los dos meses de rigor para la ejecución de la misma.

Siempre he creído que la mentira tienes las patas muy cortas y la verdad siempre se abre camino, por lo que tuve que acudir a los tribunales como portavoz del Partido Popular para defender nuestro derecho como legítimos representantes de los ciudadanos a presentar iniciativas que tienen que ver con asuntos y problemas de nuestra ciudad. Es nuestra obligación defender y ocuparnos de nuestros vecinos y sus problemas.

Esta sentencia cita doctrina del propio Tribunal muy consolidada, conforme a la cual se recuerda que es notorio que una proporcionalidad estricta es algo difícil de alcanzar en toda representación, y tanto más cuanto mas reducido sea el numero de representantes a elegir o el colegio a designar. Por el contrario, una adecuada representación proporcional solo puede ser, por definición, imperfecta y resultar exigible dentro de un razonable margen de flexibilidad, siempre y cuando no se llegue a alterarse su propia esencia. Por tanto, las desviaciones de la proporcionalidad que debe establecerse en la composición de las Comisiones de Pleno, podrían ser constitutivas de una discriminación vedada del articulo 23.2 de la Constitución, no pudiendo entenderse de una forma estrictamente matemática, sino que debe ser anudadas a una situación notablemente desventajosa y a la ausencia de todo criterio objetivo.

Concluye esta resolución judicial, que citaba con literalidad en el párrafo anterior, dándole la razón al Partido Popular del Ayuntamiento, anulando el acuerdo de restringir a un único representante nuestra participación en las comisiones y condenando en costas al Ayuntamiento, es decir a todos los ciudadanos, que con nuestros impuestos tendremos que abonar la factura de este procedimiento.

En este ayuntamiento, de momento, tenemos tres concejales no adscritos, pero podría darse la circunstancia que hasta que finalice el mandato municipal este numero se viera incrementado. Estamos llegando al absurdo de equiparar a un único concejal no adscrito como si tuviera los derechos que ostentamos los grupos municipales y que regula la Ley de Bases de Régimen Local, el Reglamento de Funcionamiento de las Corporaciones Locales o nuestro Reglamento de Pleno, que todavía no ha sido modificado para establecer las funciones de los concejales no adscritos. Se da la paradoja que una única concejal no adscrita está en todas las Comisiones y a los portavoces de los grupos o concejales de mi grupo ni siquiera nos dejan asistir como invitados o intervenir en un punto del orden del día de las Comisiones.

En otras ciudades las comisiones de pleno, que se celebran también una vez al mes, tienen varias paginas de iniciativas de los diferentes grupos políticos, a las que hay que añadir los asuntos del gobierno. Lo normal es que ya tengan resueltas las funciones y requisitos de los concejales no adscritos.

Esto que podría parecer una cuestión menor no lo es, ya que los ciudadanos deben saber que con su voto a una formación política hay concejales que de manera desleal, simplemente para cobrar más cada mes, o cuando quieren dar el gobierno a otra formación política en contra de la disciplina de su partido original, abandonan y pasan a ser concejales no adscritos.

En estos días hemos visto el anuncio de que el PSOE premia al Sr. Hidalgo por el gran trabajo y gestión que ha realizado como Alcalde Las Palmas de Gran Canaria -irónicamente lo digo, claro- ofreciéndole su ansiada candidatura al Cabildo de Gran Canaria. Aunque yo creo que ha sido más bien lo contrario, el pago para evitar un congreso reñido entre el Sr. Hidalgo y el Sr. Franquis.

Franquis se queda como jefe de la organización insular e Hidalgo optará a ser consejero en la oposición sin poder interno.

Al final, esta es una buena noticia para la ciudad de un pésimo alcalde que lleva siete años ocupado en su imagen y propaganda, un capitán que deja el barco para salvarse primero, pero sin duda una mala noticia para la Isla de Gran Canaria. Confío plenamente en los ciudadanos. Todavía quedan unos 16 meses para las próximas elecciones y mi partido, el Partido Popular, opta a recuperar la confianza de nuestros ciudadanos, algo para lo que trabajamos todos los días con ahínco. La gente tiene buena memoria, saben como gestiona la izquierda y cómo hemos gestionado los alcaldes del Partido Popular. Es cuestión de tiempo.