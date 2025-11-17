David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Dos personas caminan despistadas por Nueva Paterna buscando una instalación deportiva que no saben localizar en el Google Maps. Se cruzan con un vecino que les rebasa a paso ligero, en cholas y con una lata gigante de Monster en las manos, y protagonizan la siguiente conversación: «¿Sabe dónde está la cancha de baloncesto?», preguntan; «No tenemos un parque para los niños vamos a tener una cancha de baloncesto...», responde el caminante local antes de apretar el andar y seguir su camino.

El barrio que cerró ese almendra hiperpoblada que es La Paterna apenas tiene cuatro décadas de vida pero una larga historia de abandonos institucionales. Sus aceras parecen el escenario de una película apocalíptica. '2025: Nueva Paterna es una jungla', podría ser su título en las carteleras y no habría que recurrir a un diseñador gráfico para ilustrar su cartel promocional. Serviría una fotografía reciente del estado de las calles y zonas comunes del lugar para impresionar a cualquier espectador.

Y es que cuando se repasa la hemeroteca y se lee sobre los primeros años del lugar su lista de problemas no ha cambiado nada. La carencia de servicios y de afecto por parte de las instituciones no requiere ni de la queja de sus colectivos vecinales. Basta con un viaje en las líneas 22 u 82 de Guaguas Municipales, un trayecto completo que recorra la herradura de la calle de Manuel de Falla, para ver como el rabo de gato es algo más que un elemento invasor. Es el dueño del lugar.

Las malas hierbas crecen en las aceras de la Nueva Paterna. Son parte del paisaje, como los grupos de vecinos sentados en los muros de entrada a los portales de los edificios, como el sistémico encuentro con contenedores en los que la basura escapa por sus tapas como las hierbas lo hacen en sus aceras.

Más allá de Pasaje de los Grafiteros parece haberse acabado el barrio para las instituciones encargadas de su cuidado. Donde antes lucían unas canchas de baloncesto que concentraban una importante actividad de deporte base ahora hay un simulacro de campo de fútbol, con un césped sintético cuarteado, y por supuesto con un rabo de gato que supera en envergadura la altura de las gradas móviles que sobreviven a duras penas sobre la castigada superficie de una instalación que vivió mejores días.

Sin respuestas

Manuel Moreno es el presidente de la Asociación de Vecinos de La Paterna hace más de dos décadas y tiene una panorámica completa del barrio en el que vive. «Me he cansado de llamar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y nadie hace nada para resolver nuestros problemas», indica con la banda sonora que provocan las fichas de dominó de las múltiples partidas que cada mañana acoge su sede social en Manuel de Falla.

Moreno se desespera. Asegura que hace tiempo una llamada desde la asociación vecinal encontraba una respuesta inmediata del gobierno local, algo que hace tiempo que no sucede según sus palabras. «Hace unos meses estuvo la alcaldesa por aquí y le dijimos todos los problemas que tenemos. Pero ni con esas».

El líder vecinal da un orden de prioridades concreto a sus problemas: La poda de los árboles y las malas hierbas a pie de calle le tienen sin dormir. Insiste en que es un problema grave para la realidad actual del barrio.

Lo cierto es que los conflictos de la Nueva Paterna requieren de una acción transversal del Ayuntamiento. Los árboles sin podar, por los que aseguran que se cuelan ratas en las viviendas, caen en el debe de Parques y Jardines. Los baches de la carretera y las aceras rotas son cosa de Vías y Obras. Mientras que la suciedad y los rabos de gato que surgen hasta en las baldosas deberían ser asunto de Limpieza.

Una historia difícil

La de la Nueva Paterna es una historia viciada desde el principio. La culminación de la llegada de los vecinos al barrio fue compleja. Famosa fue la batalla de los vecinos de los bloques 7 y 8, que cuatro años después de que en 1982 cursaran las solicitudes para acceder a las viviendas tuvieron que protagonizar una concentración ante el edificio de Usos Múltiples, con carga policial, para exigir que se les entregaran las llaves. Antes de eso, estas viviendas subvencionadas por el desaparecido Misterio de Obras Públicas, el MOPU, fueron objeto de estafas a compradores incautos.

En sus primeros años fueron los propios vecinos los que se encargaron de adecentar las calles. Durante meses, estas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler carecían de los más elementales servicios.Pasaban temporadas de meses sin agua ni luz; no existió durante mucho tiempo una cabina telefónica ni les llegaba la correspondencia porque Correos se demoró en designar un repartidor en la zona.

Durante esos años el barrio creció con el estigma de la droga y la delincuencia. Marca de agua de la que todavía no han logrado desprenderse aunque recientemente se vivió una espectacular intervención policial para apresar a un conocido traficante del barrio al que se le incautaron 131 gramos de heroína.

Pese a esa leyenda, todavía activa en los prejuicios de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, si algo no quieren subrayar algunos vecinos del barrio es que sea conflictivo e inseguro. «La verdad es que en ese aspecto estamos bien. De vez en cuando algunos que se emborrachan... Pero nada grave», señala Manuel Moreno antes de volver al local de su asociación donde el ruido de las fichas de las partidas y las fotografías de la Unión Deportiva son sonido y paisaje habitual.

