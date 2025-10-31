La noche de Halloween impacta en Guaguas, que ya registra cuatro ataques con huevos Los incidentes se produjeron en La Isleta, Tamaraceite, El Lasso y Guanarteme

Imagen de una guagua con restos del huevo que le impactó en uno de los laterales.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 21:43 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

Las primeras horas de la noche de Halloween ya han dado un susto a Guaguas Municipales. En los primeros momentos de la fiesta de los muertos, se han producido cuatro lanzamientos de huevos contra el transporte público en diferentes puntos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las líneas afectadas hasta el momento han sido la 51, contra la que impactó un huevo por la urbanización Los Granjeros, en El Lasso; la línea 20, en el barrio de La Isleta; la línea 91, en Tamaraceite; y la línea 17 cerca de la plaza del Pilar, en Guanarteme.

Los incidentes, confirmados por Guaguas Municipales, no han pasado de gamberradas que no han tenido mayor trascendencia ni han provocado accidentes en los que hubiera que lamentar personas heridas.

En algunos casos, los chóferes han llamado a la Policía Local y han recibido la asistencia de agentes de paisano, pero no consta que se haya producido detenciones ni identificaciones de los autores de las agresiones.

Hay que recordar que los ataques al transporte público se castigan con multas que van entre los 100 y los 600.000 euros; penas de prisión o de internamiento, en caso de que el autor sea menor de edad; trabajos para la comunidad o penas de libertad vigilada, según la gravedad de los hechos.

Durante la celebración de Halloween en Las Palmas de Gran Canaria se produce alrededor de la mitad de todos los actos vandálicos perpretados contra la flota de Guaguas Municipales en el año.

El dispositivo especial de Policía Local y Policía Nacional, así como las campañas de concienciación han ido reduciendo estas prácticas gamberras. El año pasado hubo once incidentes.