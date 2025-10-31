Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una guagua con restos del huevo que le impactó en uno de los laterales. C7

La noche de Halloween impacta en Guaguas, que ya registra cuatro ataques con huevos

Los incidentes se produjeron en La Isleta, Tamaraceite, El Lasso y Guanarteme

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Las primeras horas de la noche de Halloween ya han dado un susto a Guaguas Municipales. En los primeros momentos de la fiesta de los muertos, se han producido cuatro lanzamientos de huevos contra el transporte público en diferentes puntos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las líneas afectadas hasta el momento han sido la 51, contra la que impactó un huevo por la urbanización Los Granjeros, en El Lasso; la línea 20, en el barrio de La Isleta; la línea 91, en Tamaraceite; y la línea 17 cerca de la plaza del Pilar, en Guanarteme.

Los incidentes, confirmados por Guaguas Municipales, no han pasado de gamberradas que no han tenido mayor trascendencia ni han provocado accidentes en los que hubiera que lamentar personas heridas.

En algunos casos, los chóferes han llamado a la Policía Local y han recibido la asistencia de agentes de paisano, pero no consta que se haya producido detenciones ni identificaciones de los autores de las agresiones.

Hay que recordar que los ataques al transporte público se castigan con multas que van entre los 100 y los 600.000 euros; penas de prisión o de internamiento, en caso de que el autor sea menor de edad; trabajos para la comunidad o penas de libertad vigilada, según la gravedad de los hechos.

Durante la celebración de Halloween en Las Palmas de Gran Canaria se produce alrededor de la mitad de todos los actos vandálicos perpretados contra la flota de Guaguas Municipales en el año.

El dispositivo especial de Policía Local y Policía Nacional, así como las campañas de concienciación han ido reduciendo estas prácticas gamberras. El año pasado hubo once incidentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  4. 4 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  5. 5 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La noche de Halloween impacta en Guaguas, que ya registra cuatro ataques con huevos

La noche de Halloween impacta en Guaguas, que ya registra cuatro ataques con huevos