«Ningún funcionario me dice lo que debo hacer, les mataré cuando salga» Un preso muy peligroso protagoniza un incidente con los funcionarios de la prisión de Juan Grande. Fue tan agresivo que se rompió un brazo

Un preso de nacionalidad rusa protagonizó un incidente grave en el Centro Penitenciario Las Palmas II de Juan Grande, cuando amenazó de muerte a varios funcionarios, golpeó el mobiliario del módulo, alentó a los demás internos a la rebelión e incluso llegó a romperse un brazo cuando lo sacó por la trampilla cuando le llevaron la comida estando ya en el módulo de aislamiento. Este reo mostró una actitud tremendamente agresiva y no paró de amenazar de muerte a los responsables de la seguridad del recinto: «Ningún funcionario me dice lo que tengo que hacer, les mataré cuando salga», llegó a exclamar, entre tantas otras cosas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 26, coincidiendo con la bajada de celdas del módulo 11. En ese momento, el ruso comenzó a darle puñetazos a la cabina donde se encontraba un funcionario gritándole «hijo de puta, te voy a matar cuando te pille». También la emprendió a golpes con el mobiliario antes de entrar en la sala de televisión y no obedeció a los responsables de seguridad que le pidieron que depusiese su actitud. «No me toquéis que os reviento», les llegó a decir.

Al llegar el responsable de Servicios alzó los puños e hizo un amago de golpearlo, mostrando una agresividad desmesurada. A otro de los funcionarios le exclamó que le tenía «que matar, hijo de puta».

También arengaba a los demás reclusos a que la «liaran» argumentando que el módulo era «una mierda», que no había médico y estaba «lleno de moros». A otro trabajador que intentó calmarlo le amenazó nuevamente con que tenía que matarlo «perro, te voy a echar los dientes abajo, a buscarte en la calle».

Tras casi una hora de idas y vueltas, lo convencieron para ir a la zona conocida como rastrillo y lo consiguieron finalmente reducir para enviarlo al módulo de aislamiento.

Pero no contento con todo lo anterior, ya en aislamiento aprovechó el momento en el que le llevaron la comida para meter un brazo por la trampilla para agarrar al funcionario.

Empezó a gritar «hijos de puta, los voy a matar cuando salga de aquí, ningún funcionario me dice lo que tengo que hacer. [...] Les voy a matar a todos, les buscaré en la calle, no saben quién soy yo y quien es mi familia. No tienen ni puta idea de a quién tienen de enemigo», prosiguió hasta que depuso su actitud.

Fruto de su acción al meter el brazo con extrema agresividad en la trampilla, se llegó incluso a fracturar el hueso cúbito, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Mordió a un funcionario

El del ruso no fue el único hecho violento ocurrido recientemente en el penal de Juan Grande, ya que días atrás un reo se abalanzó sobre un funcionario durante la cena, lo golpeó y le mordió el pecho. A la llegada de refuerzos, lejos de tranquilizarse, siguió resistiéndose, mordiendo a otro funcionario y propinando golpes, agarrones y lanzando escupitajos a quien se le acercaba.

Tras reducirle, también fue trasladado a un módulo de régimen cerrado.