El Náutico se hipoteca para garantizar su supervivencia

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 17:31 | Actualizado 17:41h.

El Real Club Náutico de Gran Canaria firmó este jueves la compra de los terrenos sobre los que se encuentra su sede social y deportiva en Alcaravaneras por un montante final de 7,2 millones de euros, de los que 4,9 millones proceden de un crédito bancario y el resto de fondos propios. Esta operación, simbolizada con pompa y respaldo político, cierra una larga negociación de un lustro con la Autoridad Portuaria.

De esta forma se garantiza la «estabilidad» del club privado que se asienta en el frente marítimo de Las Palmas de Gran Canaria y que cuenta con un censo de socios que no alcanza las 6.000 personas. Esta operación de compraventa se inició hace cinco años, con Maica López Galán como presidenta del club y Luis Ibarra como responsable de la Autoridad Portuaria. Ambos estuvieron presentes en el acto en el que los actuales gestores de ambas instituciones, Pedro Sánchez y Beatriz Calzada, firmaron el documento que los terrenos pasan a ser del club.

Una cesión a punto de expirar

La cesión de las instalaciones portuarias al Real Club Náutico de Gran Canaria se remontan a décadas atrás y estaban próximas a finalizar. Por eso esta compra era una misión urgente para la supervivencia de la entidad, según expresaba su presidente. «Teníamos un problema, que era la concesión. Esta finalizaba en 2028 y con el marco legal actual, que ha ido cambiando, no daba oportunidades a futuras renovaciones. Con esto nos aseguramos que la propiedad es nuestra y por eso lo consideramos un momento histórico», afirmó.

El pasado mes de mayo Puertos del Estado autorizó la enajenación de los terrenos para que esta operación se concretara. Beatriz Calzada significó, a su vez, que esta venta ha sido posible porque entra dentro de la política portuaria de desprenderse de terrenos que no tienen utilidad para ellos, como recientemente ha sucedido también en Lanzarote. Preguntada por las habituales asperezas en la relación Puerto-ciudad en Las Palmas de Gran Canaria, Barrera incidió en que este se trata de un acuerdo con un club privado dentro de esa colaboración público-privada dentro de la administración que preside.

Un espacio de 50.000 metros cuadrados

Según informó en su momento Puertos del Estado, la superficie de dominio público portuario ocupada por el RealClub Náutico de Gran Canaria es de 47.900,35 metros cuadrados, de los cuales una superficie de 22.349 se corresponde con terrenos (13.120 de terrenos y 9.229 de rellenos), y una superficie de 5.551,35 metros cuadrados se corresponde con agua en laminas de aguas y pantalanes.

Pedro Sánchez fue cauto con las ambiciones que tiene el club para esos nuevos terrenos, entre otras cosas porque avisa que durante la próxima década destinarán 600.000 euros anuales a amortizar el crédito de la compra. «La idea es dejar el suelo tal y como está, pero en propiedad. El club se va a modernizar en todos sus aspectos. Con este plan director arquitectónico, que seguirá la filosofía del arquitecto Manuel de la Peña, modernizaremos el edificio y aumentaremos prestaciones y servicios».