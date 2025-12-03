Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 3 de diciembre de 2025
Imagen de archivo de Domingo Machín, Mingole, en un acto en que recibió un homenaje de su barrio. C7

Muere Mingole, un eco del pasado de La Isleta

El barrio portuario pierde a uno de sus vecinos más queridos

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:35

Comenta

La Isleta resiste como puede a las presiones de la uniformidad. Solo sus raíces le permiten soportar el huracán de la globalización, pero aún así el barrio sigue mostrando las heridas abiertas por los frentes de la turistificación y la gentrificación. Por eso, en este barrio en el que la sal sana cualquier laceración y cohesiona a las generaciones con alfombras de identidad, la pérdida de un vecino como Domingo Machín Machín, al que todos conocían como Mingole, representa más que una muerte. Es un eco de un pasado que se apaga.

Este hombre no nació, sin embargo, en La Isleta. En 1936 abrió los ojos a la vida en las 40 Casas de Guanarteme, otra parte de la ciudad que sucumbió a la transformación urbana. Pronto se mudó junto a su familia a La Isleta, donde vivió cerca de otro de esos nombres míticos en el barrio, Policarpo, el del carrillo.

La enfermedad que le salió al paso de niño no hizo sino agrandar su corazón y el cariño que los isleteros sentían por él.

Era un jiribilla que lo mismo vendía los cupones de los galgos, cuando el canódromo estaba por la clínica del Pino; que repartía estampitas religiosas, siempre en el entorno de su querida iglesia del Carmen;bque distribuía agua en un porrón a los obreros, a perra el buche; que descargaba pescado;o que recogía quemadores y cables en un carretón, según el perfil que le hizo la comisión de fiestas de La Isleta en el homenaje que le ofreció en el año 2010.

No era el primero. En el 2002, ya se le entregó una placa de reconocimiento.

Este martes, su timple enmudeció.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  4. 4 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  5. 5 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  6. 6 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  8. 8 La lluvia amaina en Canarias y la Aemet ya anuncia un nuevo fenómeno a las puertas del puente de diciembre
  9. 9 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  10. 10 Spínola es el elegido: asume todas las áreas de Inmaculada Medina y se convierte en superconcejal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere Mingole, un eco del pasado de La Isleta

Muere Mingole, un eco del pasado de La Isleta