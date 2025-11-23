El Muelle Deportivo despide a los navegantes de la 40ª edición del Atlantic Rally for Cruisers La regata reúne este año a navegantes de 33 nacionalidades, consolidando una vez más su carácter internacional

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:30

El Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria despidió este domingo a los participantes de la 40ª edición del Atlantic Rally for Cruisers (ARC), uno de los eventos náuticos transoceánicos más importantes del mundo. La regata reúne este año a navegantes de 33 nacionalidades, consolidando una vez más su carácter internacional.

En total, 150 embarcaciones zarparon rumbo a la isla caribeña de Santa Lucía, a unas 2.700 millas náuticas de distancia o lo que es lo mismo: 4.345 kilómetros. Las tripulaciones se embarcan así en una travesía atlántica que combina espiritu deportivo, aventura y convivencia en alta mar, y que sitúa nuevamente a Gran Canaria como referente mundial del rally oceánico.

Fernando Peñas, integrante de la ARC 25 y procedente de Sevilla, explicó que viven «momentos intensos» con los preparativos desde primera hora, revisando cada detalle para que nada falte durante los 14 o 15 días de travesía. Destacó que el objetivo es disfrutar del recorrido con la mayor comodidad posible y que todo salga bien. Añadió que pasarán la Navidad y parte de enero en Santa Lucía, donde el clima es muy parecido al de Gran Canaria, aunque reconoció con humor que «la gastronomía no es la misma y se come mucho mejor aquí».

Por su parte, Antonio Mateos, comerciante de la frutería Chira en El Muelle, valoró positivamente la organización de esta edición, asegurando que «este ha sido un muy buen año» tanto para su negocio como para la ciudad. Subrayó que eventos como la regata contribuyen a proyectar Las Palmas a nivel internacional y a dinamizar el comercio local. Agradeció la cooperación de la organización y afirmó que han estado comprometidos desde el primer momento, esforzándose en abastecer correctamente a las embarcaciones para su travesía hacia el Caribe.

Finalmente, el aficionado Julián Fernández destacó la importancia de la regata para la isla, calificándola como un evento «muy bonito» que merece mantenerse en el tiempo. Señaló que la llegada a Santa Lucía suele producirse en una media de 18 días y que el destino es especialmente agradable en Navidad por su clima. También apuntó que los participantes tendrán viento del sur al inicio de la prueba, que luego se tornará más favorable conforme avancen.