Mesa y López se adelanta al 'Black Friday' con una macroferia al aire libre

Más de 50 empresas de tres islas convertirán la Rambla en un mercado urbano con música, ocio y actividades familiares

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:09

Del 20 al 22 de noviembre la Rambla de Mesa y López volverá a transformarse en un gran mercado urbano con una nueva edición del 'Mesa y López Market', una feria que quiere anticiparse al Black Friday y reforzar el consumo local. Durante tres días, el tramo más cercano a la Plaza de España ofrecerá compras al aire libre, conciertos y actividades para todas las edades.

El evento, impulsado por la Asociación de Empresarios de la zona con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino, reunirá a más de 50 marcas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, consolidándose como una cita de referencia para el pequeño comercio. Los organizadores subrayan que la feria busca dinamizar la actividad económica, dar visibilidad al productor local y acercar el comercio de proximidad a la ciudadanía.

La programación combina oferta comercial y ocio. Habrá talleres infantiles, espectáculos para los más pequeños (como Rafaelillo Clown y el Cancionero Isleño) y un cartel musical que incluye gospel, ritmos latinos y el cierre a cargo del grupo Aseres. Además, el Servicio Canario de Empleo acudirá el día inaugural para presentar sus recursos y líneas de apoyo al emprendimiento.

El market abrirá en horario de 12.00 a 21.30 horas el jueves y de 10.00 a 20.30 horas el viernes y el sábado, convirtiendo la Rambla en un corredor de actividad continua. Entre sus elementos más populares repite el photocall interactivo, ya convertido en seña de identidad.

Esta edición contará con un amplio abanico de empresas de moda, artesanía, belleza, hogar, formación y gastronomía, entre otras. Una diversidad que, según los organizadores, garantiza un escaparate atractivo y convierte a Mesa y López en un punto de encuentro para vecinos y visitantes en la antesala de la campaña navideña.

