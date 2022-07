«El Mercado de Vegueta me llena de recuerdos»

Se afilió a Alianza Popular en 1982 y con 28 años de edad, en 1991, fue concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Alcaldesa de la ciudad, senadora y ahora en la oposición capitalina, en una etapa a la que acudió a la llamada de su partido -PP- «porque hay que estar a las duras y a las maduras y a mí la ciudad me apasiona», esta mujer de 59 años de edad, nacida y criada en el barrio capitalino de San Nicolás, le gusta el contacto con los vecinos y conocer sobre el terreno sus preocupaciones.

Pepa Luzardo eligió el Mercado de Vegueta para realizar este reportaje, un rincón «que me trae infinidad de recuerdos. Venía con mi abuela a comprar a La Plaza, como se conocía popularmente, y hacerle mandados a mi madre. En cada puesto se compraba una cosa y siempre he apostado por los mercados municipales. De cara a las nuevas generaciones pienso que deberían estar abiertos por la tarde, pero es algo que no ha terminado de cuajar. Por cierto, en mi bolso no puede faltar un plátano cada día. Me reanima», afirma. También le tiene especial cariño a este lugar y a su entorno porque luchó en su día por la peatonalización de las calles La Pelota o Mendizábal para la revitalización de la zona.

Mientras no para de saludar a los distintos puesteros, Pepa Luzardo analiza el actual estado de la capital grancanaria. «Soy subjetiva, pero estamos ante el peor gobierno, con el mayor presupuesto y con la ciudad más sucia que nunca. Para ser alcalde o alcaldesa tienes que estar mañana, tarde y noche pendiente de todo, dejando a un lado la vida personal, y hay que estar encima de las cosas, porque solas no caminan».

Sigue «con las pilas cargadas, porque la ciudad me apasiona» y sigue soñando a nivel político, destacando que «cuando piense que ya no sea útil seré la primera en decir hasta aquí he llegado. La ciudad ha formado parte de mi vida», recalca.

A nivel gastronómico le gusta ir mucho por la zona de La Minilla, cerca de su domicilio, así que La Patineta, Meridiano, Scooter's o la pizzería La Minilla son restaurantes a los que suele ir. Un plan ideal para ella es darse un paseo por Las Canteras «y acabar con un baño. Es algo que me reconforta y me da mucha fuerza, aunque no voy como antes». Hace ejercicio para mantenerse físicamente y acude al Go Fit, donde va a clases de Aquagym. «Recuerdo que la primera piedra del Go Fit la puso Soria, que Saavedra lo paró y Cardona rescató el proyecto. Hoy es un lugar fantástico de esparcimiento para la ciudad», afirma.

Ahora en la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo recalca que «no solo fiscalizamos la labor del grupo de gobierno, sino que hacemos propuestas con la intención de que sean aprobadas para intentar solucionar los problemas que tengan los vecinos», puntualiza.

Pepa Luzardo llegó a la política de manera casual y continúa a día de hoy manteniendo la misma pasión.