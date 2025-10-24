El Mercado del Puerto pide ayuda Los comerciantes solicitan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que elabore un proyecto técnico de restauración ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta y por ser responsabilidad municipal

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

Los 39 comerciantes que trabajan en el Mercado del Puerto «no pueden soportar el mantenimiento estructural de un Bien de Interés Cultural (BIC)». La cooperativa de negocios que permite que este hito de la arquitectura del hierro abra 16 horas cada día solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que elabore el proyecto técnico que permita reparar los desperfectos hallados y que garantice las deficiencias detectadas en la estructura. «Lo que planteamos es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asuma su responsabilidad de mantener su edificio», explica el gerente del Mercado, José Rojas, «no es nada descabellado porque nosotros somos responsables del mantenimiento, pero no de la estructura».

Los comerciantes confían en el diálogo que mantienen con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder encontrar una solución, a pesar de que el Consistorio ha dado de baja a la partida de medio millón de euros que estaba prevista para la rehabilitación del Mercado del Puerto y la ha destinado a la mejora del Mercado Central con el argumento de que los cooperativistas no habían presentado el proyecto técnico.

Desde 1997 la cooperativa realiza el mantenimiento del edificio, pero entiende que el problema estructural detectado ahora sobrepasa su capacidad y sus responsabilidades, sobre todo por las complicaciones que impone su declaración como BIC en 2005 y porque el propietario del bien es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los comerciantes llevan desde 2015 lanzando señales de alarma al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del deterioro estructural del edificio. Fruto de ello, en 2020 se consiguió una subvención del Cabildo de Gran Canaria, por valor de 200.000 euros, pero el dinero se perdió sin poder realizar la obra.

Los dos informes

En 2023, a petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la cooperativa realizó un informe de estado del edificio que concluyó que había que actuar en ocho puntos, desde los accesos al pavimento. El coste de esta actuación era de 720.000 euros y ya en ese momento se advertía de la necesidad de realizar una evaluación de la estructura del edificio.

En base a esta petición, el Ayuntamiento consignó en 2024 medio millón de euros procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) a través del Cabildo de Gran Canaria.

Sin embargo, en 2025, un nuevo informe alertó de la necesidad de invertir en la renovación de la estructura del edificio, para lo que era necesario un proyecto técnico con su correspondiente cálculo de estructuras.

Tras este informe, el Ayuntamiento exigió el mallado del edificio, algo que costearon los comerciantes, que tuvieron que pagar 12.000 euros en total.

Después de eso y ante la imposibilidad de costear el proyecto técnico, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomó la decisión de retirar esta ayuda y destinarla al Mercado Central, una decisión que no es compartida por los comerciantes del Puerto, quienes aseguran que están explorando vías junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tratar de garantizar la inversión que necesita este emblemático lugar, testigo del desarrollo de la ciudad.