Una menor cuenta como el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo» La Fiscalía pide seis años de prisión por un presunto delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años | Los supuestos hechos ocurrieron entre 2017 y 2019

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 15:08 Comenta Compartir

«Tengo miedo todavía de él. Todo empezó en un momento en el que me quedé a solas con él en el coche de mi madre. Ahí empezó a abusar sexualmente de mí y a partir de ese momento hubo diferentes episodios en el domicilio donde vivíamos». Así declaró este martes la víctima, menor de edad y que en el momento de los hechos tenía nueve años, como presuntamente la pareja sentimental de su madre en aquel entonces abusó sexualmente de ella entre los años 2017 y 2019 en San Bartolomé de Tirajana.

«Cuando entraba en el baño, él iba conmigo e incluso mojaba la toalla para hacer creer a mi madre que me había duchado», señaló la menor ante la Sala presidida por el magistrado Pedro Herrera. «Lloraba en silencio para que mi madre no me viese, tardé en contárselo pero ella me insistió», señaló.

La madre, que también declaró en calidad de testigo, afirmó que su hija se lo contó después de insistirle mucho. «Sabía que podía reaccionar mal y por eso tardó en decírmelo. Le dije que si no me lo contaba me iba a enfadar», añadió. La progenitora de la víctima dijo que la notaba «aislada» y que pensaba que la estaban «acosando» en el colegio.

La psicóloga forense declaró vía telemática que el relato de la menor es «probablemente creíble» ya que hay «bastantes» indicadores de credibilidad.

Por su parte, el acusado, que cuenta con antecedentes penales, negó los hechos por completo. «Nunca le toqué ni le hice nada. Tampoco la amenacé, no ocurrió nada de eso», apostilló de forma rotunda.

La Fiscalía y la acusación particular elevaron sus conclusiones a definitivas. El letrado de la defensa solicitó la atenuante de dilaciones indebidas debido a la tardanza del procedimiento.

El Ministerio Público interesa una pena de seis años de prisión por un presunto delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años y el pago de 20.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales sufridos. La acusación particular se adhiere al informe final de la Fiscalía.

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución de su cliente ya que entiende que «no existen» pruebas de cargo suficientes.