El 22 de mayo de 1986 las explosiones que se produjeron como consecuencia del incendio registrado en un taller «que no contaba con licencia de apertura» en el 174 de la calle La Naval, en La Isleta, se cobraron la vida de cuatro bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Una tragedia de la que este domingo se conmemora el 36º aniversario y que para Victorio Reyes Quintana supuso volver a nacer.

«Yo nací el 24 de diciembre pero el 22 de mayo es mi segundo cumpleaños», reconoce este bombero superviviente de un episodio que forma parte de la historia de una ciudad que lo recuerda cada año, en el acto de homenaje que se desarrolla en una plaza dedicada a esos agentes que fallecieron en el cumplimiento de su deber y que se ubica en las inmediaciones del lugar en el que se produjo la tragedia.

«Mi sentido de obediencia me salvó la vida», dice al recordar lo que pasó aquella mañana, justo delante del edificio de viviendas que hoy se erige en el espacio que albergaba el taller, «que se derrumbó». Un lugar al que le ha costado regresar 36 años.

Documental

La primera vez que lo hizo fue hace tan solo un mes y fue para protagonizar una pieza documental que recoge ese episodio y que han elaborado alumnos que cursan el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Fernando de Pessoa.

Imágenes del incendio que se cobró la vida de los cuatro bomberos. / C7

Explica que la mañana de ese fatídico día recibieron en el parque central de Miller el aviso de un incendio en un taller de La Isleta. Estaban a punto de realizar unas «maniobras de escalamiento» que «algunos nos negamos a hacer porque ni las escaleras ni los cintos estaban homologados», pone a modo de ejemplo de la precariedad que existía en cuanto a medios en esa época.

Intervención

Apunta que hasta el lugar «nos desplazamos diez bomberos y dos camiones» y que, una vez allí, se encontraron con « una gran humareda negra que iba hacia arriba» y «solo veías la parte de abajo». Fue entonces cuando recibió la orden del cabo Enrique González Crespo de preparase para acceder a «valorar la situación y luego entrar».

Comenta que le manifestó a su superior su preocupación por la situación. «Le dije que era una locura estar allí porque había dos coches ardiendo en el interior, dos Opel Corsa nuevitos, y dos botellas de acetileno y oxígeno, a la derecha», y que la valoración era mejor hacerla desde la zona frente al taller.

Una orden le salvó la vida

Pero que le recriminó que «siguiera protestando» y «me dijo que fuera a buscar la careta para ponérnosla y meternos más adentro». Una orden «que protesté pero acaté», y que a la postre le evitó la muerte.

Señala que todo sucedió «en milésimas de segundos» y «en lo que fui al camión, se produjeron las dos explosiones y por eso no me cogió la onda expansiva». Algo que no pudo evitar su superior, «el cabo Crespo, que me salvó la vida», y tampoco sus compañeros «José Manuel Pérez, Juan José Llamas Mateo y José Manuel Medina».

Añade que cuando vio «la polvareda» que se generó tras esas explosiones, «lo primero que dije fue: Gracias, Dios mío». Pues entonces, con 28 años, ya era padre de dos de los tres hijos que tiene y en ese momento solo pensó en ellos. «Piensas más en los demás que en ti», afirma.

Ayuda

A continuación, dice que fue a auxiliar en primer lugar «al cabo Crespo», pero «vi que no respondía». Por eso trató de atender a sus otros compañeros. «Al final vimos que faltaba uno» y, gracias al agujero que la onda expansiva provocó en el edificio anexo, pudo entrar por su garaje hasta el taller, «que se había venido abajo», y comprobar que el agente que faltaba estaba bajo los escombros.

Falta de formación

Señala que ese episodio dramático fue fruto «de la imprudencia pero «sobre todo de la falta de formación», pues destaca que él formaba parte de la primera promoción que accedió al cuerpo por oposición, en agosto de 1984.

Apunta que otra cosa que falló con posterioridad a este episodio dramático fue la falta de apoyo psicológico. «Hoy, ante cualquier accidente catastrófico tienes un montón de psicólogos y especialistas en tragedias, pero eso es algo que no teníamos en aquella época. Eso me lo tragué», indica.

Cinco carreras

Confiesa que fue duro volver a hacer guardias sin sus compañeros y «me cambiaron de turno». Lo que fue más difícil, asegura, fue recuperar el sueño. Por eso aprovechó esas horas de insomnio y sus días libres para seguir formándose.

De esta manera, a lo largo de los años ha ido sumando a las dos carreras que ya tenía cuando empezó como bombero -Empresariales y Relaciones Laborales-, otras tres -Relaciones Industriales, Ciencias del Trabajo y Derecho-. Además, ha dedicado gran parte de su tiempo a la docencia.