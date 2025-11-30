Marimar Izquierdo: La suerte es contar con ella

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025, 06:33 Comenta Compartir

Hace apenas seis años Marimar Izquierdo faenaba en el aeropuerto de Barajas sin ser consciente de que su vida iba a dar un giro completo. Y no solo por la amenaza latente de la pandemia: su marido perdió su puesto de trabajo pero una luz laboral se iluminó para él en Las Palmas de Gran Canaria. Con un niño de diez años como tercer vértice de la familia lo pensaron y se arriesgaron, cambiaron de ciudad y ahora Marimar es una persona popular en Miller Bajo, donde despacha para la ONCE.

Es fácil reconocerla desde la distancia. Y no solo por el color rosa de su pelo. Como un general en su cuerpo de guardia, Izquierdo ha hecho suyo el murete junto a las paradas de guagua de la Calzada Lateral del Norte, apenas a unos metros de distancia del centro de Salud de Miller Bajo. Allí todos los días pone buena cara ante la frase que más escucha cada mañana: «¿Cuál es el número que va a salir esta noche?», una especie de imprecación a los dioses disfrazada de chascarrillo por sus clientes.

Izquierdo nació y vivió en Madrid toda su vida. En el mismo centro de la ciudad. Allí hizo siempre su vida sin ninguna aspiración vital de cambiarla. Esa era su casa. Trabajaba en el aeropuerto como auxiliar de personas con movilidad reducida pero las cosas no iban tan bien como era necesario. «La situación para encontrar trabajo en la península estaba muy complicada y nos vimos casi sin nada. Por eso mi marido aceptó este trabajo y nos vinimos a Gran Canaria», cuenta antes de añadir que «hay muchas diferencias en la forma de vivir, aunque parezca un tópico allí se vive muy estresado y aquí se va con otro ritmo».

Al poco de llegar a la isla Izquierdo comenzó a trabajar en la ONCE, algo a lo que al principio se midió con mucho respeto. Y entonces llegó la designación de su puesto en ese lado de la carretera que se considera Miller Bajo, frente a Las Rehoyas. «Era un lugar en el que se vendía poco, por lo que tenía entendido. Cuando me designaron para esta plaza me dijeron que si no vendía tampoco se me buscaría otra ubicación y, ya ves, aquí sigo después de estos años», cuenta.

Cada día Marimar Izquierdo despacha una jornada laboral de siete horas y media en dos turnos de trabajo. A la intemperie, la mayoría de las veces bajo ese sol calimoso tan propio de estos tiempos de cambio climático. Expuesta a las corrientes de aire y a las ocasionales lluvias para las que no tiene refugio.

Sin embargo, nunca pierde la sonrisa. Ni el contacto con la gente. Cada mañana se instala en su sitio y empieza a saludar. Por ejemplo a Cristina, de la autoescuela que queda a sus espaldas. Que cariñosamente le saluda cada día antes de abrir el negocio.

Y es que Marimar Izquierdo ya es del barrio. No solo porque habite laboralmente en ese espacio durante un buen número de horas a la semana, es que vive también en ese entorno. Cerca de las dependencias policiales. Allí se mudó tras una etapa inicial en La Paterna, con lo que se puede decir que Izquierdo ya conoce los barrios de Las Palmas de Gran Canaria mejor que muchos palmenses de nacimiento.

Como una familia

Su puesto callejero ya forma parte de la naturaleza urbana de ese segmento del distrito centro de la ciudad. En este tiempo ha logrado establecer en fuerte vínculo con las personas con las que se cruza a diario, clientes o simplemente vecinos de la zona. «Hace unas pocas semanas falleció mi suegro y fue increíble porque falté cinco días y todo el mundo me preguntaba por él. Por cómo iban las cosas», señala.

Le reconforta especialmente porque con ello ha superado una barrera para la que no se creía preparada. «Cuando iba a comenzar a trabajar en la ONCE le dije a mi marido que pensaba que no iba a valer para esto. Pensé que iba a durar poquito y lo dejaría pero al final ya van seis años y aquí seguiré», significaba.

Marimar Izquierdo asumió que en el momento en el que su vida dio un vuelco nada se iba a parecer a lo que había vivido en el centro de Madrid. Pero lo lleva con alegría. «Ha sido un cambio muy grande en mi vida. Pero este es un buen barrio. Lo primero por su gente. Y es que tiene de todo, colegios, el centro de salud, comercios locales... Está muy bien comunicado con el resto de la ciudad. Puedes llegar incluso caminando. Y eso que te diría que la que peor se ha integrado soy yo porque tanto mi marido como mi hijo están muy integrados», dijo.

Lo normal en un día en la vida de Marimar Izquierdo es ver su puesto rodeado de personas, que más allá de comprarle viven en un diálogo interminable con ella. «Muchas veces te das cuenta que hay gente que solo necesita que se le escuche un poco. Personas a las que la vida ha dejado sola. Otros con las que llegas a muchas conversaciones hablando de cualquier otra cosa. Otras que se desahogan porque a lo mejor tienen que ir a casa a cuidad de algún familiar enfermo y el ratito que pasan hablando aquí les ayuda a desahogarse», señala.

Y por eso, más que buscar la suerte en un cupón la gente disfruta de la suerte de contar con Marimar. Una persona carismática, de voz semitonada y acento ajeno que, sin embargo, entra de inmediato en el corazón de los que la conocen.