Directo Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, en directo: la capital protesta «por la ciudad que merece»
Imagen de archivo del auditorio Alfredo Kraus. Arcadio Suárez
Directo

Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, en directo: la capital protesta «por la ciudad que merece»

Una marea blanca inunda el paseo de Las Canteras desde el Auditorio Alfredo Kraus a la Puntilla para reclamar mejoras en los servicios

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:31

Actualizado Hace 1 minuto

Ciudadanía, trabajadores municipales y colectivos vecinales y empresariales salen este sábado a la calle para reclamar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mejoras en los servicios municipales. Ataviados con una camiseta blanca, los protestantes cargan contra la gestión de Carolina Darias bajo el lema 'Por la ciudad que merecemos' en un recorrido por Las Canteras, desde el Auditorio Alfredo Kraus hasta la Puntilla.

16:31

La capital protesta «por la ciudad que merece»

Bienvenidos al minuto a minuto de la manifestación convocada en la capital grancanaria. Ciudadanía, trabajadores municipales y colectivos vecinales y empresariales salen a la calle a partir de las 17.00h para reclamar al Ayuntamiento mejoras en los servicios municipales. Acompáñenos en la retransmisión de la última hora de esta convocatoria.

