Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, en directo: la capital protesta «por la ciudad que merece»

Ciudadanía, trabajadores municipales y colectivos vecinales y empresariales salen este sábado a la calle para reclamar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mejoras en los servicios municipales. Ataviados con una camiseta blanca, los protestantes cargan contra la gestión de Carolina Darias bajo el lema 'Por la ciudad que merecemos' en un recorrido por Las Canteras, desde el Auditorio Alfredo Kraus hasta la Puntilla.

16:31 La capital protesta «por la ciudad que merece» Ciudadanía, trabajadores municipales y colectivos vecinales y empresariales salen a la calle a partir de las 17.00h para reclamar al Ayuntamiento mejoras en los servicios municipales.