El maestro de defensa de todos los policías

Dice Ramón Domínguez q ue cuando a los 18 años entrenaba en Tokio con la policía imperial, salía del gimnasio y se echaba a llorar de lo duro que era la formación en judo. Pero también reconoce, humildemente, que lloró poco para tener las mejores condiciones.

Este viernes alguna de las lágrimas que no soltó en Japón se le escaparon en Miller bajo. en el homenaje que le preparó la Policia Local de Las Palmas de Gran Canaria, al colocar una placa con su nombre en la puerta del gimnasio en el que se imparte la formación de defensa personal de todos los agentes.

Vino a los 8 años desde Mogán. En Las Palmas de Gran Canaria trabajaba como chapista y se dedicaba a la lucha canaria, pero como nunca pasó de 72 kg de peso se le cerraron las puertas de nuestro deporte vernáculo y se le abrieron las del Judo, donde ha llegado a lucir el cinturón rojo y blanco que expresa que ha alcanzado el octavo dan.

«Me invitaron a hacer judo y me becaron y a los 15 días ya fui campeón de Las Palmas», recordaba tras descubrir el rótulo que lleva su nombre a las puertas del gimnasio y recibir de manos del alcalde una placa de homenaje.

En 1977 empezó a formar a los agentes en defensa personal. «El judo es muy completo para la defensa personal policial porque no hay otro deporte que derribe tan bién y con menos daño», detalló.

Sus cualidades como judoka y su calidad como instructor hicieron que su fama traspasará las fronteras insulares. As í ha dado cursos a Infantería de Marina Artillería y agentes de la Guardia Real. También fue instructor del Olímpico canario y campeón de Europa Aythami Ruano.

Ramón Domínguez no quería que su pasión por el judo quedara recluida en la formación policial. Por eso abrió las dependencias del cuartel de Miller bajo a centenares de niños de la ciudad. Muchos de los que aprendieron judo con el se han convertido luego en policías.

Este viernes se mostraba emocionado con el reconocimiento que le hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Local. «No me lo esperaba, no me lo merezco», aseguró.