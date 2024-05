Llevaba una vida «plena» y autónoma antes de sufrir los abusos

F. J. FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria. Lunes, 20 de mayo 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La sentencia hace especial hincapié en el daño psicológico que sufrió la víctima como consecuencia de los abusos sexuales que sufrió.

Todos los testigos que depusieron en el juicio corroboraron el «importante cambio» que pudieron apreciar en el comportamiento de la joven que tiene síndrome de Down y una discapacidad del 79% aunque, a pesar de esta circunstancia y como expuso su madre, llevaba «una vida totalmente plena». «Iba sola al centro de Down por la mañana, era autónoma, venía sola porque yo estaba trabajando, calentaba su comida y comía. Iba a actividades por la tarde, baile, cocina y teatro», refiriendo que sus únicas limitaciones eran «que no freía con aceite ni planchaba».

Incluso, estuvo preparándose unas oposiciones que dejó tras sufrir los abusos sexuales. «Pensábamos que los nervios que mostraba eran por las oposiciones pero sí que fue verdad que ella no quería ir tanto como antes a casa de Margarita» al ser víctima de estos hechos. «Al final la convencíamos porque creíamos que lo que le ocurría era por estrés, pero nunca que le había pasado algo así», dijo su progenitora. La joven «oía voces que decían que la iban a meter en un centro», era «incapaz de acostarse de espaldas», siempre «estaba recostada», se tenía que «agarrar para caminar», iba con la «mirada perdida», tenía «pesadillas»... Cuando su madre empezó a detectar este deterioro en su comportamiento, la llevó a un otorrino pensando que era el equilibrio, a un endocrino y a un neurólogo, hasta que acudió a un psiquiatra en Tenerife y luego a psicólogos. Fue en ese instante cuando «la niña escribió por primera vez un texto» describiendo los abusos sexuales que había sufrido y que derivaron en la posterior denuncia. Incluso, debido a esta situación de estrés, «perdió toda la parte frontal del cabello». Actualmente, la madre de la víctima declaró que «está igual, no ha tenido ninguna mejoría. Es totalmente dependiente y los especialistas me dicen que nunca ha vuelto a ser ella», se lamentó esta mujer, en un testimonio corroborado incluso por el hijo de la acusada.