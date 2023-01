Así fue la llamada a la policía en el crimen de La Isleta

En el juicio que se celebra contra José Marcial P.A., que se enfrenta a 22 años de cárcel por asesinato –según el fiscal– mientras su defensa pide cinco al entender que se trató de un homicidio, se escuchó la llamada que realizó a la Policía Nacional tras cometer el crimen.

A las 6.50 horas de la madrugada del 4 de abril de 2020, el acusado llamó al 091 y dijo «mire, acabo de matar a mi mujer, la asfixié... porque es una persona que está... ansiosa, tiene enfermedad ansiosa y no he podido más ya, está toda la noche ansiosa y ansiosa y no podía más ya», en un audio que se escuchó en el plenario.