De una lata de cerveza a 18 golpes. Estos son los ataques que ha sufrido Guaguas este año La flota ha sufrido 30 actos vandálicos que han tenido un coste de 5.400 euros

Imagen de una guagua en los talleres de las cocheras del Sebadal, sin relación con la noticia.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

Los ataques a la flota de Guaguas Municipales no son solo una moda de Halloween. Aunque alrededor de la mitad (51%) de los actos vandálicos que sufren los vehículos del transporte público en Las Palmas de Gran Canaria, con los datos recopliados entre 2019 y 2024, se producen en la festividad de los muertos, durante el resto del año también se registran daños.

En lo que vamos del actual 2025, el parte de incidencias de Guaguas Municipales se eleva ya 30. Y en él, hay todo tipo de realidades: 7 ataques con piedras; el impacto de un huevo; el lanzamiento de una cerveza; una pintada; 18 golpes de usuarios; y otros dos impactos con objetos que no pudieron ser identificados por los chóferes.

En total, en lo que vamos de año Guaguas Municipales ha tenido que gastar unos 5.400 euros en arreglar los desperfectos generados por los actos vandálicos.

Esto arroja una media de tres ataques al mes, casi la misma cifra con se cerró el año 2024 (3,2 incidencias mensuales), cuando se contabilizó 38 actos vandálicos que tuvieron un coste para Guaguas Municipales de unos 13.000 euros aproximadamente.

La diferencia de costes entre un año y otro se explica porque muchos de los golpes encajados por las guaguas del sistema público de transporte en 2025 se localizaron en los retrovisores, que son más baratos que los cristales.

385 ataques desde 2019

La estadística de los actos vandálicos perpretados contra la flota de Guaguas Municipales se rompió en el año 2019, cuando se contabilizaron 162 ataques. Esto estuvo producido por el boom de Halloween: en efecto en aquel año, solo en la fiesta de los muertos se contabilizaron 105 incidencias.

Este nivel de gamberrismo destrozó los registros de Guaguas Municipales, que excluyendo el año 2019, se ha ido moviendo en unas cifras mucho más contenidas: después de los 162 casos de 2019 se certificó 32 al año siguiente; 55, en 2021; 39, en 2022; 29 en 2023; y 38 en 2024. Estas cifras incluyen los ataques producidos durante Halloween.

Esto supone un total de 385 actos vandálicos desde 2019, año en el que produjo el 42% del total de los incidentes de los últimos siete años, contando lo que vamos de 2025.

Antes de 2019, los registros todavía eran más bajos: 29 casos en 2015; 37 en 2016; 29, en 2017; y 35, en 2018, según una información facilitada por Guaguas Municipales y publicada en El Confidencial en el año 2021.

En la última campaña informativa de Guaguas Municipales contra los actos vandálicos de Halloween se recuerda que las sanciones por atacar las guaguas pueden ser de prisión (para mayores de 18 años); internamiento (para menores de 18 años); multas de 100 a 600.000 euros; trabajos para la comunidad y libertad vigilada, según la nota de prensa difundida por la compañía municipal de transportes.

En todo este tiempo se han producido nueve detenciones por los daños causados a las guaguas. Y se han registrado daños en los vehículos y heridas de diversa consideración en chóferes y viajeros.