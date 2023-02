Kikirinietas: «Si no sacamos una sonrisa, el trabajo no vale de nada»

La primera murga femenina fundada en Arucas, en 2014, estrena este año directora, Miriam Gutiérrez. Actuará en penúltimo lugar en la tercera fase del concurso celebrado en el parque de Santa Catalina, el 16 de febrero, tras Los Legañosos y antes que Los Chancletas.

Gutiérrez, que ha estado presente en las filas de Kikirinietas desde el 2017, afronta este nuevo reto al frente de la formación «con miedo de fallar». La directora asegura que se ha sentido «muy arropada» por la exdirectora, Cathaisa Velázquez, que la ha aconsejado desde el principio. «Estoy cargada de energía y de mucha ilusión, y espero que todo salga bien, porque me dejaré el alma en ello», asegura.

Comenzaron con los ensayos en septiembre de 2022 en su local, ubicado en la calle Alcalde Suárez Franchy de Arucas. Desde entonces, la preparación ha estado marcada por la diversión. «También hemos tenido momentos de bajón en los que no se han cumplido nuestras expectativas, pero siempre hemos intentado seguir adelante», destaca. En general, Gutiérrez define el trabajo llevado a cabo como una evolución: «Cuando empezamos con el montaje fuimos poco a poco, entre risas, pero a medida que se va acercando el día estamos más estresadas, porque queremos que todo salga bien».

En esta ocasión, 50 componentes defenderán los temas escritos por Angelín Merino, mítico del carnaval que durante 20 años fue director de Los Serenquenquenes y al que Gutiérrez define como «un letrista de los pies a la cabeza». En los tres temas que han preparado este año (dos para la fase y uno que interpretarán si pasan a la final) no faltará la ironía y la picaresca que caracteriza a Merino. «A veces nos enfocamos en criticar las cosas malas que nos pasan durante el año, pero no debemos olvidarnos de que el carnaval también se traduce en diversión, y eso es lo que queremos conseguir», afirma Gutiérrez.

Además, la armonización corre a cargo del músico grancanario Víctor Batista. «No se le escapa ningún detalle. Creemos que es súper importante contar con alguien como él, ya que las murgas musicalmente están cada vez mejor», manifiesta Gutiérrez, que recalca el peso que tiene transmitir un buen mensaje.

Otro factor importante en el concurso es la fantasía. En este caso, han querido volver a contar con los diseñadores Rafael Déniz y Rosa Montesdeoca. «Los dos hacen un equipo genial, cada año nos sorprenden. Los volvemos locos, pero siempre están ahí con nosotras para todo», recalca la directora. 'Vísteme despacio, que el carnaval viene con prisas' es el nombre elegido para la fantasía, que está inspirada en el 'Studio 54' y en «el carnaval de antes». Gutiérrez cree que su disfraz «va a gustar a mucha gente» y que, cuando lo luzcan en el escenario, a muchas personas les recordará a «esa época en la que la música era música y se podía cantar y bailar».

Este año, Kikirinietas tiene claro su objetivo: «Como siempre, divertirnos es lo principal. El trabajo de tantos meses no valdría la pena si nosotras no disfrutamos y no sacamos una sonrisa al público».