Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. C7

A juicio por vender droga desde la ventana de su casa en el barrio de Schamann

La Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa de 160 euros por un presunto delito contra la salud por unos hechos ocurridos en abril de 2023

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:22

Comenta

La Audiencia Provincial de Las Palmas celebra este martes el juicio contra I.G.P., acusado por la Fiscalía de dedicarse presuntamente a la venta y distribución de heroína y cocaína desde su domicilio, ubicado en la calle Doctor Jiménez Neyra, en el barrio de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria.

El juicio, que se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, será hoy a las 9.30 horas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el encausado habría vendido varias dosis de ambas sustancias a diferentes compradores los días 24, 25 y 26 de abril de 2023, utilizando una de las ventanas de la vivienda que da a la calle Pepet.

Según recoge la Fiscalía, el 24 de abril fueron dos personas a la vivienda, el 25 fue una persona y el 26 volvió a ir otra que ya había ido anteriormente al domicilio a comprar presuntamente sustancias estupefacientes.

Los análisis practicados determinaron que la droga intervenida ascendía a 0,72 gramos de heroína, con una riqueza media del 14%, y 0,18 gramos de cocaína con pureza superior al 90%. Su valor en el mercado ilícito rondaría los 54 euros, de acuerdo con la valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes correspondiente al primer semestre de 2023.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, según el artículo 368 del Código Penal. También subraya que el acusado actuó con «total desprecio por la salud ajena» y detalla que ya había sido condenado en dos ocasiones anteriores por delitos de hurto y tráfico de drogas. Por ello, sostiene la circunstancia agravante de reincidencia.

Por todo ello, solicita para I.G.P. una pena de cinco años de prisión y una multa de 162,78 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  3. 3 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  4. 4 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  5. 5 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  6. 6 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  7. 7 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  8. 8 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 A juicio por vender droga desde la ventana de su casa en el barrio de Schamann

A juicio por vender droga desde la ventana de su casa en el barrio de Schamann