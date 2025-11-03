A juicio por vender droga desde la ventana de su casa en el barrio de Schamann La Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa de 160 euros por un presunto delito contra la salud por unos hechos ocurridos en abril de 2023

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:22 | Actualizado 22:41h. Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Las Palmas celebra este martes el juicio contra I.G.P., acusado por la Fiscalía de dedicarse presuntamente a la venta y distribución de heroína y cocaína desde su domicilio, ubicado en la calle Doctor Jiménez Neyra, en el barrio de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria.

El juicio, que se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, será hoy a las 9.30 horas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el encausado habría vendido varias dosis de ambas sustancias a diferentes compradores los días 24, 25 y 26 de abril de 2023, utilizando una de las ventanas de la vivienda que da a la calle Pepet.

Según recoge la Fiscalía, el 24 de abril fueron dos personas a la vivienda, el 25 fue una persona y el 26 volvió a ir otra que ya había ido anteriormente al domicilio a comprar presuntamente sustancias estupefacientes.

Los análisis practicados determinaron que la droga intervenida ascendía a 0,72 gramos de heroína, con una riqueza media del 14%, y 0,18 gramos de cocaína con pureza superior al 90%. Su valor en el mercado ilícito rondaría los 54 euros, de acuerdo con la valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes correspondiente al primer semestre de 2023.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, según el artículo 368 del Código Penal. También subraya que el acusado actuó con «total desprecio por la salud ajena» y detalla que ya había sido condenado en dos ocasiones anteriores por delitos de hurto y tráfico de drogas. Por ello, sostiene la circunstancia agravante de reincidencia.

Por todo ello, solicita para I.G.P. una pena de cinco años de prisión y una multa de 162,78 euros.

