A juicio un taxista por presuntamente abusar sexualmente de dos jóvenes La Fiscalía pide 16 años de cárcel e indemnizar a las víctimas con el pago de 45.000 euros. Los hechos ocurrieron el 1 y 3 de enero de 2020

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 07:06

La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide 16 años de prisión para un taxista acusado de presuntamente abusar sexualmente de dos jóvenes, una de ellas menor de edad, en Las Palmas de Gran Canaria, en el interior del taxi que conducía durante las madrugadas del 1 y 3 de enero de 2020.

El Ministerio Fiscal entiende en su escrito de acusación que los hechos son constitutivos de dos delitos de abuso sexual con introducción de miembro corporal. Asimismo, concurre la circunstancia de agravante de aprovechamiento de lugar y tiempo ya que actuó en zonas sin presencia de personas y a altas horas de la madrugada. El acusado no ha estado privado de libertad por esta causa.

Por lo tanto, interesa a esta parte también la prohibición de aproximarse a las dos víctimas a una distancia inferior a 500 metros así como a comunicarse con ellas durante 18 años. También solicita seis años de libertad vigilada por cada uno de los delitos. Asimismo el procesado deberá indemnizar a cada una de las perjudicadas con el pago de 45.000 euros por los perjuicios sufridos.

La Fiscalía relata que el primer episodio ocurrió el 1 de enero de 2020 sobre las 4.45 horas de la madrugada. La víctima salió de la terraza Tao, donde se celebraba el fin de año, con intención de coger un taxi para marcharse a su casa. «Se sentó en los asientos traseros y el acusado empezó a decirle que la veía pensativa y que veía mucha bondad en ella», añade el escrito de acusación. La situación fue generando «ansiedad» en la víctima, que en un momento rompió a llorar por lo que el procesado paró el vehículo. «Se sentó a su lado y aprovechó el estado de la joven para abusar de ella sexualmente», detalla esta parte.

«La joven gritó que parase y el presunto autor de los hechos volvió a su asiento y la llevó a su casa», sostiene el Ministerio Fiscal. La afectada denunció los hechos a las 13.15 horas de ese mismo día.

No todo quedó ahí. El 3 de enero de 2020 sobre las 3.40 horas ocurrió el segundo de los episodios. El Ministerio Público cuenta que una joven -menor de edad- cogió el taxi del procesado desde Vegueta. «Se sentó en el asiento del copiloto y él actuó con la misma fórmula que la primera vez, haciéndole preguntas sobre la mala energía que tenía», afirma el escrito. Cuando se encontraba a unos 500 metros de su vivienda, la Fiscalía señala que paró el vehículo y abusó de ella sexualmente. «La menor gritó y puso una fuerte resistencia. El procesado decidió dejarla en su casa», continua esta parte. La perjudicada presentó denuncia por estos hechos a las 8.30 horas de ese mismo día.

Ambas jóvenes sufren estrés postraumático acreditado por las forenses y por el que está pautado tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, con tiempo de estabilización de medio año.