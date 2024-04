Una jueza levanta de modo cautelar la suspensión de empleo a un bombero

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un auto, con fecha de 16 de abril, en el que decreta la suspensión cautelar de la resolución de la directora general de Recursos Humanos por la que se fijaba una sanción de seis días sin empleo y sin sueldo contra un agente del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

«El interés general que defiende la Administración, no se ve afectado por el hecho de que no se ejecute una sanción de forma inmediata a su imposición», detalla la jueza, «y que por el contrario, la ejecución provisional de la misma sí que hace perder su finalidad al recurso, no solo por cuanto ocasiona un perjuicio a los intereses del administrado por el trastorno económico que obviamente ocasiona el hecho de verse privado de su principal medio de vida, el sueldo, durante seis días, sino que también le causa un desmérito en su consideración profesional que es de difícil recuperación».

El auto permite la interposición de recurso que tendrá que ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La sanción impuesta por la jefatura del SEIS castigaba el hecho de que el agente acudiera a una manifestación de bomberos por la calle Triana con el polo rojo en abril de 2023, cuando se celebró una protesta para reclamar mejoras laborales y cambios en la organización del cuerpo. El agente portaba también un cartel en el que pedía la dimisión de la jefa de Bomberos, que en la actualidad es directora general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) se enmarcó este caso dentro de una «caza de brujas» contra quienes reivindican mejoras en el servicio.

La sanción se impuso en base a una orden interna dictada por la anterior jefa del SEIS que prohibía el uso del uniforme fuera de servicio y sin pedir autorización a jefatura.

Sin embargo, los agentes entienden que no existe un reglamento de uso del vestuario, con lo que no se puede sancionar a nadie por desobediencia si acude a una manifestación autorizada con el uniforme.

Los representantes del agente aseguran que otros bomberos también se manifestaron con el uniforme, pero que ningún otro fue castigado, de ahí que atribuyan la respuesta de la jefatura a la petición de dimisión.