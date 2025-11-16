Juan Angulo: Los recuerdos son su armadura

Juan Angulo posa en la plaza de la Ascensión, en el eje de las calles del barrio de Las Torres que tanto defiende.

Juan Angulo es nobleza y víscera. Un hombre que en punto muerto habla con delicadeza y colocando cada letra en el punto exacto en el que la necesita cada palabra. Pero que también se enciende de rabia cuando considera que sus derechos, o los de sus vecinos o sus compañeros de trabajo, están siendo menospreciados.

Angulo ahora tiene un perfil reconocible para la opinión pública porque encabeza la pelea ciudadana del barrio de Las Torres para defender la esencia vecinal de las viejas calles de casas terreras, que sienten amenazadas por una declaración de impacto ambiental en el Plan General de Ordenación Urbana que contempla una hipotética expropiación de sus viviendas.

Antes también lo tenía como uno de los cabecillas del encierro durante cuatro de días de un grupo de trabajadores del parquin de la calle de Luis Morote, en la zona Puerto, que se vieron de la noche a la mañana privados del puesto de trabajo que habían tenido durante décadas por un cambio de propiedad.

«Hay pocos barrios con este arraigo social», presume Juan Angulo bajo la sombra de un árbol y acompañado por el canto de los pájaros en la plaza de la Ascensión, donde hace meses se rebelaron ante la alcaldesa Carolina Darias para dejarle claro que «no queremos que se pierda este barrio como lo conocemos».

Las calles de Las Torres no tienen secretos para Juan Angulo. «Aquí he vivido mis 57 años», avanza. «Pertenezco a la tercera generación de mi familia en estas calles. Aquí vivieron mis abuelos y mis padres. Ellos estaban aquí cuando se fundó el barrio. Por aquí lo que había eran descampados y plataneras. Alguna fábrica de bloques...», recuerda.

Angulo testimonia cómo era el lugar durante su infancia. Un espacio casi rural en lo que hoy es una anomalía en un entorno hiperurbanizado desde el Hospital Negrín hasta Siete Palmas. «Éramos felices jugando dentro de los estanques de barro. No necesitábamos un campo de fútbol de césped como los que hay ahora, podíamos jugar entre las piedras, partiéndonos las canillas con las botas del Gallo de aquel entonces», cuenta con una sonrisa nostálgica.

Porque hay algo para Juan Angulo que define el carácter de los vecinos de Las Torres, en su caso de Las Torres Altas: «La historia de este barrio es la que han escrito los vecinos. Ellos fueron los que hicieron las aceras, los alcantarillados, las casas... Sin ninguna ayuda del Ayuntamiento; ellos fueron los que pagaron todo eso».

Hay algo que prende la emoción en su mirada como si se tratara de un mechero de queroseno. El espíritu de comunidad que vivía en aquellos tiempos «ayudándonos unos a otros. Generando de esa manera barrio y sociedad. Uno hacía un sanchocho y los demás venían a ayudar a echar un techo o lo que hiciera falta».

Su padre y sus abuelos trabajaron para los betancores, omnipresente familia que en esos tiempos tenían dominios que barrían casi toda la ciudad. Primero en el sector primario y, cuando este palideció, buscando el futuro en la construcción.

Con el ejemplo de sus ascendentes, Juan Angulo se convirtió en un hombre de firmes convicciones comunitarias, protegido con la armadura de los recuerdos para medirse a los momentos desagradables que ha tenido que lidiar en su vida. Desde 1997 está implicado en la asociación de Las Torres.

Todo eso tras toda una vida trabajando en el aparcamiento de Luis Morote. Concretamente una etapa vital, mal cerrada el pasado año, tras 39 años viéndolas de todos los colores en aquel submundo que eran las traseras de Las Canteras en épocas pretéritas. «Fueron años intensos, en los que trabajaba en turnos de mañana, tarde o noche. Allí he visto de todo, en la época por ejemplo en la que estaba abierto el Zorbas o El Coto. Era un lugar muy vivo en el que había todo tipo de gente y todo tipo de locuras».

Pese a las horas de vida que le ocupaba aquel trabajo a lo largo de cuatro décadas, también ahí Angulo siente una punzada nostalgia. «Vi también la decadencia del Puerto. Era un lugar muy vivo que poco a poco ha ido desapareciendo y que ya nada tiene que ver con lo que fue», señala.

Hasta con el carnaval

Angulo siempre está dispuesto a poner su granito de arena en lo que sea. Hasta en el carnaval, si es necesario. Su única hija, Miriam, tiene una academia de baile y una larga tradición en el universo drag de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Angulo ha vivido todo eso de cerca y lo cuenta con orgullo. «Ella ha estado siempre muy vinculada y lo sigue estando. Ha bailado con drag Sethlas y con muchos más. Los hemos tenido en Las Torres, trabajando con ellos hasta última hora antes de las galas. Muchas veces nos hemos visto buscando garajes grandes, en mi casa o donde fuera, y allí me podías ver con hilo y aguja ayudando a terminar un traje hasta altas horas de la madrugada. También con los grupos coreográficos», cuenta.

Juan Angulo cree en la lucha colectiva y por eso se emociona cuando encuentra con quien compartirla. Porque es de los que cree que nada se logra si no hay una suma de voluntades detrás.