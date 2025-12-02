La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes» Los presuntos hechos ocurrieron en el 25 de febrero de 2023 tras estar en el Parque de la Música | La Fiscalía pide 19 y 20 años de cárcel para los dos acusados

Imagen de los dos acusados sentados en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

«No recuerdo haber dado mi consentimiento, tengo muchos flashes, sé que esa noche bebí algo y no estaba muy bien, pero no recuerdo nada más». De este modo comenzó este martes la víctima a declarar ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas cómo presuntamente dos jóvenes, que responden a las siglas de T.A.P. y A.A.B., la agredieron sexualmente y grabaron parte de los hechos con su teléfono móvil tras conocerla en el Parque de la Música, en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria.

Los presuntos hechos, tramitados por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital grancanaria, ocurrieron en la madrugada del 25 de febrero de 2023 en el domicilio de uno de los acusados. Además, según la Fiscalía, T.A.P. llegó a enviar una fotografía y dos vídeos a un amigo donde se observaban las relaciones sexuales mantenidas.

«Empecé a perder la memoria en el Parque de la Música, allí estaba con mis amigos», relató la joven en la sala. Todo comenzó con una «notita» en papel. «Uno de ellos me dio una nota donde ponía una cuenta de Instagram y me piropeaban», recordó.

Luego, afirmó que se quedó sola porque su amiga y el novio fueron al baño. «Estaba sola cuando me encontré con ellos dos, fuimos al chiringuito a pedir algo. No sé mucho más a partir de ese momento», señaló ante la Sala.

Alguno de los momentos que recuerda la víctima son comentarios en la habitación del domicilio de T.A.P.. Allí dice que escuchó comentarios entre ambos como «me gusta mucho esto».

Las claves Qué Una joven denuncia que dos personas la agredieron sexualmente y la grabaron durante horas.

Cuándo Los presuntos hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de febrero de 2023.

Dónde Se conocieron en el Parque de la Música, en los carnavales de 2023, luego fueron al domicilio de T.A.P..

La fiscal, Cecilia Acebal, le preguntó si recordaba si había dado su consentimiento. «No lo recuerdo», dijo la denunciante en la sala.

La perjudicaba explica que cuando se despertó tenía a una persona a su lado. «Salió del cuarto y me vestí. Luego fui al baño a lavarme la cara y por la ventana vi donde estaba porque no sabía a donde había ido. Me fui sola, aunque me ofrecieron llevarme en moto», sostuvo la joven.

«Fui a San Telmo en guagua y luego a casa de mi amiga porque pensé que ella tendría mi móvil, que había perdido en la fiesta», manifestó. Luego, dice que ella una vez le vio algunos hematomas y heridas, le insistió en que fuera al hospital: «No quería pensar en lo que había pasado, estaba muy nerviosa».

A raiz de este episodio, la joven señala que ha dejado de estudiar una carrera universitaria. «También he tenido problemas para poder mantener relaciones sexuales», indicó al Tribunal.

Uno de los policías que se entrevistó con ella en el hospital declaró que la notó «afectada» y «temblorosa». «Tenía hematomas en el cuello y en otras zonas. No quería hablar del tema, estaba como en una nube», añadió ante la Sala.

Una de las cuestiones previas que pidió la defensa de los acusados fue escuchar la declaración del taxista que desplazó a los jóvenes al domicilio de uno de los acusados. Emilio Moya, magistrado que presidió la sala, lo aceptó debido a que el testigo se encuentra en Argentina. En la declaración grabada el taxista declaró que los tres jóvenes se estuvieron besando en el taxi. «Estaba muy incómodo con la situación», dijo, además de afirmar que notó a la presunta víctima con algunas copas de más.

La Fiscalía solicita para T.A.P. una pena de 20 años de prisión por un delito de agresión sexuxal y descubrimiento y revelación de secretos. Para A.A.B interesa 19 años de cárcel por los mismos delitos. Esta parte reclama que los encausados indemnicen a la víctima en la cantidad de 6.000 euros por las lesiones y secuelas causadas y en 10.000 euros por los daños morales.

El juicio continuará este miércoles con la prueba pericial y la declaración de los acusados.