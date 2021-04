José Rafael Hernández «no tuvo oportunidad de defenderse» Las forenses que examinaron el cuerpo del poeta y abogado asesinado José Rafael Hernández, determinaron este jueves ante el Tribunal del Jurado que «no tuvo oportunidad de defenderse, rotundamente no» Imagen de Marcos José durante el juicio. / acfi press FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 8 abril 2021, 12:50

Insistieron en que la víctima «estaba acostada durmiendo» y los ataques perpetrados por su hijo con un hacha, el acusado Marcos José Hernández, «primero atravesó el colchón, los dos siguientes le dio en las rodillas y no pudo defenderse, luego recibió hachazos en la cabeza, cayó al suelo y quedó de cúbito supino. Las últimas lesiones no fueron muy graves porque cuando una persona ataca con mucha fuerza para romper el cráneo, luego disminuye su fuerza. Las dos heridas que presentaba en la cabeza ya eran suficientes para causarle la muerte», declaró.

Las profesionales del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas narraron al jurado que la víctima presentaba 19 heridas y hematomas. Una 10 centímetros de longitud y dos de anchura que atravesaba la zona fronto occipital del cráneo del fallecido, otra en la cara posterior de la cabeza de 13 centímetros que rompía el cráneo y arrancaba el lóbulo occipital del cerebro. También tenía heridas en la mandíbula, cuatro en el tórax de menor profundidad, una herida defensiva con fractura en la muñeca izquierda que afectaba al cúbito y radio y algunas más en los dedos y tres en las rodillas que llegaron a cortar la rótula y los ligamentos de la rodilla.

Por su parte, la madre del acusado había fallecido «por circunstancias naturales» y se encontraba «desnuda, desnutrida, deshidratada, sucia, con las uñas larguísimas de manos y pies y no tenía lesiones de muerte violenta. Pesaba 31 kilos, menos que un niño de nueve años», declararon.

Por último y al respecto del estado psicológico de acusado, expusieron que «no presentaba ningún tipo de alteración y por eso no determinamos su ingreso en un centro psiquiátrico» y no les comentó nada de «demonios y naves. No dijo absolutamente nada. Solo que su padre era un demonio, pero no en el sentido de que fuera satanás, sino que era mala persona, mujeriego, engañaba a su madre, que no lo quería, que discutían... no que fuera un demonio real. Lo de la nave no entiendo a qué se refiere ya que a nosotros no nos dijo nada».