La Isleta vibra con «calles con arte»: cultura, identidad y vida en el barrio

Sábado, 8 de noviembre 2025

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el edil del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, visitaron este sábado las calles Taliarte y Guaires, en el barrio de La Isleta, con motivo de celebración de la segunda edición de «Las Palmas de GranCanaria, calles con arte».

La iniciativa, que forma parte de las acciones vinculadas a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura, ha convertido el entorno en un espacio de creación artística al aire libre con exposiciones, danza, talleres, música y pintura en directo.

Tras el éxito de su primera edición en Alcaravaneras, el proyecto llega ahora a La Isleta con la implicación de artistas locales, centros educativos, academias de danza y teatro, comercios y restaurantes, que entre las 11:00 y las 20:00 horas ofrecieron un variado programa cultural.

Durante su visita, la alcaldesa Carolina Darias destacó que «LPGC, calles con arte es un proyecto hecho con cariño, ilusión y pasión, pensado para poner en valor el talento local y mejorar la vida de la gente allí donde vive, en este caso, en La Isleta». Añadió que «las calles, sin vehículos, se convierten en un espacio de encuentro para la ciudadanía, donde disfrutar del arte, la cultura y la convivencia», aseveró.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, quiso enfatizar que esta propuesta «demuestra que la ciudad se puede vivir de otra manera, reivindicando la identidad y la creatividad de cada barrio a través del arte».

Por su parte, Héctor Alemán indicó que «han quitado los coches de la calle Guaires y Taliarte para que los vecinos de La Isleta hagan arte para la ciudadanía de la capital grancanaria. Porque en nuestros barrios se pueden vivir de otra manera. A través de esa fórmula, en la que el vecino es el protagonista, cambiamos la vida de la gente. Donde se va a contar la historia de La Isleta, reivindicando que esta es una zona tensionada por la vivienda vacacional, defendiéndola por medio de la acción cultural y con identidad».

La jornada también contó con la participación de centros educativos de la zona, que presentaron trabajos artísticos, murales inspirados en la memoria colectiva del barrio. La Biblioteca Pública Municipal La Isleta expuso los resultados de sus talleres de escritura creativa y las academias de danza y teatro ofrecieron clases abiertas y representaciones en distintos puntos del recorrido.

Entre los asistentes, el vecino Fernando, de La Isleta, valoró la iniciativa como «una gran oportunidad ahora que Las Palmas de Gran Canaria aspira a ser Capital Europea de la Cultura. Me parece fantástico, porque la cultura es básica en una familia». Añadió que «los escenarios y stands dan vida al barrio; es algo muy íntimo, sin aglomeraciones como en otros lugares. Espero que, si se repite, no se convierta en un negocio turístico, sino que siga siendo un espacio donde el barrio disfrute y participe».

El evento concluyó con actividades musicales y gastronómicas, consolidando a La Isleta como epicentro de la creatividad local y reafirmando el compromiso de la ciudad con la cultura como motor de convivencia y desarrollo.