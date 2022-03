Investigan a un menor por abusar de su prima, también menor de edad

«Quiero pedirte perdón por la jilipollez que acabo de hacer»

Según la denuncia, después de cometer estos hechos, el denunciado envió un mensaje a la víctima en el que le escribió «quiero pedirte perdón por la jilipollez que acabo de hacer y por todas las veces que lo he hecho. He sido un puto imbécil, te he hecho muchísimo daño y antes de darme cuenta desde que lo vi, paré, pero parece que tengo un demonio», dijo. Añadió que «se que tú piensas que soy un demonio y que merezco prisión y yo creo que es verdad, pero si no llega a pasar, quiero que sepas que nunca más intentaré hacerte daño», escribió a la menor vía WhatsApp. «Has sufrido por mi culpa y me merezco todo lo que me quieras hacer», también expuso en los mensajes que fueron aportados a la Guardia Civil.