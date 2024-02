Usaba una tarjeta de estacionamiento PMR caducada para aparcar en la capital grancanaria Contaba con casi 30 años de antigüedad y no había sido actualizada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 7 de febrero 2024, 13:18

Conseguir aparcamiento en Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una auténtica misión imposible. La Policía Local ha truncado una estratagema casi perfecta que permitía hacerlo sin problema.

Agentes de Movilidad del citado cuerpo hallaron una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) con casi 30 años de antigüedad, que no había sido actualizada y, por tanto, no era apta para su uso. En definitiva, no se ajustaba a la legalidad vigente.

Por todo ello, los efectivos terminaron interviniendo la mencionada tarjeta.