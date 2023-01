Inspección de Trabajo conmina a corregir las carencias de Bomberos

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha emitido un oficio con el que conmina al Ayuntamiento a corregir cinco carencias que habían sido denunciadas por los bomberos. En general, el órgano inspector da entre tres y seis meses al Consistorio para que mejore las condiciones de trabajo de los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), salvo en el caso del suministro de agua potable, que debe ser resuelto de manera inmediata.

Los bomberos llevan tiempo denunciando las carencias en el suministro de agua. El problema surgió porque desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, no se permite que se sucedan los contratos menores para un mismo suministro, lo que conlleva a la nulidad del servicio y, por tanto, una demora en el pago de las facturas a las empresas. Por el momento, no está previsto que se inicie el procedimiento de contratación de este servicio ya que se quiere dar prioridad a los que ya están en marcha.

Inspección de Trabajo pide que se ponga a disposición de los trabajadores, con carácter inmediato, «agua potable en cantidad suficiente y accesible».

Al respecto, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Josué Íñiguez, aseguró que se va a comprar agua y distribuirla, a pesar de que el contrato sigue en situación de nulidad.

Espera por los equipos

Otro de los aspectos que la Inspección de Trabajo considera grave es la relativa al suministro de los equipos de intervención (chaquetón, cubrepantalón, verdugo, botas y cascos). Los últimos que se entregaron fueron los de 2016 y, además, no consta manual de instrucciones ni fecha de caducidad.

«Nos dijeron que nos los darían antes de finalizar el año pero ya estamos casi en febrero, y nada», explica el delegado de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Daniel Ojeda, «estamos peor que en mayo, hay un hastío general del colectivo».

Desde CC OO, Víctor Monzón resalta que el posicionamiento de la Inspección de trabajo «es contundente y lapidario» y que «nos avala y nos da la razón» en las reivindicaciones. Tanto él como Gonzalo Molo (UGT) explicaron que se sigue esperando.

Íñiguez, por su lado, recuerda que los equipos ya están comprados (se ha invertido casi un millón de euros) pero detalló que ha habido retrasos en la entrega por parte de la empresa adjudicataria.

Mantenimiento

En cuanto al mantenimiento de los equipos de respiración autónoma, Inspección de Trabajo explica que «es necesario comprobar los equipos frecuentemente par garantizar que las funciones relativas a la seguridad se desempeñan correctamente».

La situación deriva de que el contrato con la empresa Dräger estuvo vigente hasta el 28 de febrero y, desde entonces, el Ayuntamiento no ha podido sacar el nuevo pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el nuevo concurso.

Según consta en el escrito de Inspección de Trabajo, la jefatura del SEIS informó de que «se sigue remitiendo a la citada empresa aquellos equipos que necesitan revisión o comprobación». Además, explicó a los inspectores que «se dispone en el servicio de los medios adecuados para la limpieza a nivel usuario de aquellos elementos que han sido utilizados, como las máscaras, y que no necesitan revisión, sino limpieza y desinfección».

Pero los inspectores entienden que «no se puede limitar el mantenimiento de los equipos al de tipo correctivo y eludir los controles periódicos propios de mantenimiento preventivos».

En todo caso, el concejal explicó que tanto con los equipos de respiración autónoma como con el mantenimiento de vehículos, «que no haya contrato no significa que no se haga» el mantenimiento. Josué Íñiguez aseguró que estos dos contratos saldrán este año y aclaró que los vehículos que hay que reparar se están derivando a los talleres municipales.

Uno de estos vehículos es la unidad 775 de mercancías peligrosas, a la que se hace mención expresa en el informe de Inspección de Trabajo. El organismo da tres meses al Ayuntamiento para que cumpla el requerimiento de evaluación de riesgos correspondientes al uso específico de esta unidad.

A juicio de FSC-CCOO, las infracciones graves que se recogen en el informe no solo significan reconocer que los trabajadores han venido prestando el servicio en unas deplorables condiciones de seguridad, llegando a poner en riesgo sus vidas, sino que suponen un menosprecio considerable por la seguridad de la ciudadanía, que es, en definitiva, la que se beneficia del servicio de bomberos.