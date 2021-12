CC informa de que el Gobierno sanciona a la ciudad por el vertedero del Lasso

Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «se congratula» del expediente sancionador que el Gobierno de Canarias ha abierto contra el Consistorio capitalino por la existencia, durante más de un año, del vertedero para escombros sin control que el Ayuntamiento dispuso en la avenida de Amurga, en el barrio de El Lasso, y que los nacionalistas denunciaron desde su instalación.

Según reza en el documento -ratificado por el Parlamento de Canarias y toda vez recabada la información de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial- al que ha tenido acceso Coalición Canaria, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha acordado incoar de procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la existencia de dicho vertedero que, tal y como recuerda el portavoz de los nacionalistas en el Consistorio capitalino, Francis Candil, «se trata de una escombrera ilegal que la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, decidió instalar en la zona, incumpliendo además con la normativa medioambiental y de tratamiento de residuos».

En este sentido, Francis Candil ha mostrado su postura contundente y ha afirmado que pese a que el Ayuntamiento ya ha retirado los escombros de la zona tras más de un año, debe ser sancionado por incumplir con la normativa. «El que no cumple la ley debe ser sancionado, y tanto la concejala Inmaculada Medina como el alcalde Augusto Hidalgo no solo se han saltado la ley, sino que han convertido la política de tratamiento de residuos en esta ciudad en una de las peores áreas gestionadas de todo el Ayuntamiento», dijo, «este Ayuntamiento tiene que ser sancionado como a cualquier particular se le sanciona tras cometer una falta».