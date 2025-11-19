¿Un incendiario en la zona Puerto? Se sucede la quema de papeleras y contenedores en cuatro calles

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:35 | Actualizado 07:04h. Comenta Compartir

El incendio que afectó a la fachada de un hotel, a varios bloques de viviendas y a ocho motos en la calle Bernardo de La Torre, en la zona Puerto, pudo tener su origen en una gamberrada: la quema de unos contenedores de basura.

Los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria apuntaron la posibilidad de que el incendio se haya debido a la acción de una o varias personas porque coincidieron en el tiempo y en la zona varios fuegos distintos en diferentes lugares. «Mientras estábamos actuando en el incendio de Bernardo de La Torre, los vecinos nos decían que un poco más allá también habían prendido fuego a otros depósitos y a algunas papeleras», explicó Raúl Esclarín, cabo y representante de UGT en el cuerpo, «y una hora y medio antes habíamos actuado en otros dos contenedores en Grau Bassas».

Desde el Cuerpo Nacional de Policía se informa de que en la noche del lunes al martes se produjeron cuatro incendios de contenedores de basura, localizados en las calles Secretario Artiles, Luis Morote y Doctor Grau Bassas.

Aunque todavía no hay identificados ni detenidos, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Norte están culminado las diligencias. Cuando estén acabadas, pasarán a la unidad judicial para su investigación.

Raúl Esclarín denunció la falta de agentes en los parques de bomberos estos días. Asegura que los centros operativos zonales de Vegueta y de La Isleta han permanecido cerrados, lo que ha propiciado una respuesta más tardía del SEIS. «También el lunes hubo, a primera hora, un incendio de un coche en un aparcamiento subterráneo y esto se da con los dos parques cerrados, con lo que el tiempo de respuesta fue mayor» ya que los bomberos tuvieron que salir desde el Parque Central de Miller.

El cierre de los parques zonales de bomberos se produce como consecuencia de la falta de personal y la negativa de los agentes a realizar refuerzos y horas extraordinarias en señal de protesta por el envejecimiento de la plantilla, carencias materiales, antigüedad de los procedimientos operativos o problemas de gestión del cuerpo.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aseguró que los parques de bomberos de La Isleta y de Vegueta solo se cierran «de manera excepcional cuando los bomberos no acuden a sus puestos de trabajo por diversos motivos». Y se insiste en el mensaje de que en los últimos tres años se ha reforzado el SEIScon la incorporación de 31 bomberos, cabos y sargentos, y que en la actualidad está abierta la convocatoria de la Jefatura.

Sin botellas de aire

Por otro lado, Raúl Esclarín denunció que este lunes había botellas de aire para cargarlas porque en la actualidad «es inviable» hacerlo. «Son botellas que, por seguridad, se cargan a 300 bares de presión y tienen que pasar unas revisiones anuales, que no se han pasado, como tampoco las de las máscaras», expuso, «este martes nos hemos plantado y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria veinte botellas para poder cubrir el servicio en el día de hoy porque no tenemos botellas disponibles».

También denunció este hecho el delegado de la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) en el servicio de extinción de incendios y salvamento, Daniel Ojeda. «El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue presumiendo mientras se juega con nuestra seguridad», lamentó, «los equipos de respiración autónoma no han pasado la revisión y las máscaras con las válvulas fónicas están caducadas».