Horario y fechas del encendido de las luces de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria por barrios en 2025

El encendido navideño arrancará por los barrios y se irá extendiendo por la ciudad del 26 de noviembre al 4 de diciembre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:06

Más de 4,2 millones de bombillas LED llenarán las calles de Las Palmas de Gran Canaria con estructuras tridimensionales, arcos ornamentales y montajes lumínicos creados específicamente para esta Navidad. El encendido comenzará en los barrios el 26 de noviembre y se realizará de forma gradual hasta el 4 de diciembre, fecha en la que se encenderán los principales espectáculos lumínicos en las plazas centrales y avenidas más emblemáticas.

La elección de este enfoque obedece al deseo del gobierno municipal de «construir ciudad desde los barrios», según palabras de la alcaldesa Carolina Darias.

Entre las instalaciones previstas se incluyen árboles de hasta diez metros, figuras esféricas, conos gigantes, un ángel de seis metros y un nacimiento en tres dimensiones. Todos estos elementos han sido fabricados con materiales resistentes al agua, al polvo y a la intemperie para garantizar durabilidad y seguridad.

La ambientación navideña cubrirá puntos estratégicos como Santa Ana, Santa Catalina, Triana, Mesa y López, la Plaza de España y La Puntilla. En Santa Ana se colocarán 20 arcos que formarán puertas dobles decoradas con guirnaldas vegetales, y también se iluminarán las Casas Consistoriales con cortinas de luces y guirnaldas.

En Santa Catalina, el programa incorpora un market navideño con una «Casa de la Navidad», una feria de atracciones, una pista de patinaje, zona gastronómica y escenario para conciertos, todo acompañado por casetas decoradas y 70 estructuras brillantes.

Triana y La Puntilla recibirán juegos de luces con arcos de gran formato, cortinas luminosas y decorados pensados para la interacción de los ciudadanos, incluidos para que puedan usarlos como espacios fotográficos.

En la zona comercial de Mesa y López la decoración navideña se centrará en árboles con cordones luminosos y arcos elevados en las farolas, mientras que en la Plaza de España se instalará una esfera de iluminación de 12 metros de altura que se convertirá en un punto focal destacado.

Encendido de las luces de Navidad

Todos los encendidos del alumbrado por barrios están programados para las 19:00h.

  • Miércoles, 26 de noviembre. Parque de Lomo Blanco (junto al campo de fútbol)

  • Jueves, 27 de noviembre. Parque Sixto Henríquez/ Lomo los Frailes

  • Viernes, 28 de noviembre. Parque de Altavista (junto al Centro de Salud)

  • Sábado, 29 de noviembre. Parque de Juan Pablo II

  • Domingo, 30 de noviembre. Plaza de la Feria

  • Jueves, 4 de diciembre. Acto oficial del encendido navideño de la ciudad en la Plaza de Santa Ana

