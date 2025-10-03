Honores del Colegio de Procuradores

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 22:34 Comenta Compartir

Arucas fue testigo de la entrega de insignias y diplomas por parte del Colegio de Procuradores de Las Palmas con motivo de la festividad de Santa Teresita del Niño Jesús. Eduardo Briganty, María Loengri, Juana Delia Hernández, Francisco Javier Artiles y María Dolores Betancort recibieron el homenaje por sus 25 años de profesión. Emilio Moya y Juan Avelló obtuvieron el premio 'Balanza de Plata'. A la asociación 'Plena Inclusión Canaria' se le dio un premio por su lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Paloma Guijarro, presidenta de la institución, acabó el acto con un discurso.

