Momento del acto homenaje del Colegio de Procuradores.. Cober

Honores del Colegio de Procuradores

Arucas fue testigo de la entrega de insignias y diplomas con motivo de la festividad de Santa Teresita del Niño Jesús

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:34

Arucas fue testigo de la entrega de insignias y diplomas por parte del Colegio de Procuradores de Las Palmas con motivo de la festividad de Santa Teresita del Niño Jesús. Eduardo Briganty, María Loengri, Juana Delia Hernández, Francisco Javier Artiles y María Dolores Betancort recibieron el homenaje por sus 25 años de profesión. Emilio Moya y Juan Avelló obtuvieron el premio 'Balanza de Plata'. A la asociación 'Plena Inclusión Canaria' se le dio un premio por su lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Paloma Guijarro, presidenta de la institución, acabó el acto con un discurso.

Ver 12 fotos

