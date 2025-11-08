Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Imagen de un tramo de la calle Mariucha en Las Palmas de Gran Canaria. C7
Tribunales

Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann

El acusado se enfrenta a nueve años de cárcel por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Ocurrió el 3 de julio de 2024

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:45

Un hombre, que responde a las siglas S.J.A.S., está acusado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente apuñalar a otra persona durante una discusión ocurrida en la calle Mariucha de Las Palmas de Gran Canaria el 3 de julio de 2024.

Según el Ministerio Público, los hechos fueron sobre las 16.00 horas del mencionado día, cuando el encausado en la nombrada calle de la capital grancanaria mantuvo una discusión con otra persona. Antes de presuntamente atentar contra la vida del hombre gritó «les voy a apuñalar a todos».

Acto seguido y «con intención de acabar con su vida», le habría clavado un cuchillo de cocina u objeto punzante similar en la parte inferior izquierda del tórax.

A consecuencia de estos hechos, el Ministerio Público sostiene que la víctima sufrió una herida «inciso-contusa penetrante no perforada, un hematoma con sangrado activo y otras lesiones que requirieron intervención quirúrgica y embolización arterial», añade la Fiscalía en su escrito de acusación. «Tardó 14 días en curar, de los cuales seis fueron de perjuicio básico y ocho de perjuicio personal moderado o grave, quedándole una secuela estética», concluye.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita para el acusado nueve años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por 15 años a menos de 400 metros.

En concepto de responsabilidad civil, esta parte interesa que S.J.A.S. indemnice al afectado con un total de 2.300 euros. 821,59 por las lesiones provocadas por la presunta agresión, 700 euros por la intervención quirúrgica y 819 por las secuelas que le ha provocado al afectado.

El juicio por este caso, tramitado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, podría cerrarse con una sentencia de conformidad tras un previsible acuerdo entre las partes implicadas. La causa se celebrará este jueves a las 9.30 horas ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

