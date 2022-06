Hidalgo dice que las agresiones a guagüeros son puntuales e insta a seguir los protocolos

La Policía ha identificado ya al hombre que supuestamente agredió al conductor de la guagua de la línea 17 en la mañana de este lunes, en el entorno del auditorio Alfredo Kraus.

A partir de la denuncia del chófer agredido y de una fotografía que tomó del individuo, la Policía ha podido identificarlo. Se espera que en los próximos días se celebre el juicio por estos hechos.

Hay que recordar que, en lo que vamos de año, se han producido ya dos agresiones a conductores de Guaguas Municipales.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, señaló este martes la importancia de que la empresa y los trabajadores sigan aplicando los protocolos de seguridad que han sido fijados y que determinan cómo actuar en caso de agresiones a los trabajadores de la compañía municipal de transporte.

En todo caso, insistió en que se trata de un problema puntual, no algo habitual como ha venido ocurriendo con los lanzamientos de piedras y huevos a lo s vehículos, que se suceden, año tras año, con motivo de la celebración de Halloween, pero también en otros momentos.

«Ha habido dos agresiones en lo que va de año, no es una situación permanente», expuso el regidor, «es verdad que hemos vivido situaciones de este tipo como consecuencia de las medidas adoptadas por el covid, la gente que no tiene mascarilla, entra, no se acuerda que tiene que llevar mascarilla y genera una situación de fricción que tienen que soportar los trabajadores».

«Cuando hay situaciones que se continúan en el tiempo o son organizadas, como las de Halloween, hacemos operaciones específicas con la Policía Local para reprimirlas y bajar la incidencia, pero en este caso son situaciones puntuales en las que hay que seguir incidiendo en los protocolos», añadió.

El alcalde incidió en que este tipo de situaciones resultan complicadas de manejar y reconoció que «a veces es imposible» evitarlas porque no se puede saber de antemano dónde se van a producir.