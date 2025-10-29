La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria Una situación crítica puso a prueba la coordinación de la seguridad privada y la Benemérita ante un paquete sospechoso

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, ha desarrollado este miércoles, un simulacro de evacuación en las instalaciones del Centro Comercial Atlántico de Vecindario, que implicó a la totalidad de los establecimientos y áreas de ocio del recinto. El ejercicio, previamente planificado, se enmarca en las acciones de prevención y respuesta ante emergencias que promueve la institución, con el objetivo de reforzar la seguridad de ciudadanos y trabajadores.

Este ejercicio tuvo como principal objetivo valorar la coordinación de los planes de seguridad con los que cuentan tanto el Centro Comercial Atlántico como el supermercado Carrefour situado en su interior y resto de comercios, en colaboración estrecha con la Guardia Civil.

El simulacro se llevó a cabo bajo un protocolo minuciosamente elaborado que contempló la simulación de una amenaza específica: la localización de un paquete sospechoso en la línea de consignas del acceso principal al supermercado Carrefour. Una vez detectado el supuesto artefacto, se activaron de inmediato los procedimientos internos de seguridad y se notificó la incidencia a los servicios de emergencia, iniciando así la secuencia completa de actuación prevista para este tipo de situaciones.

El despliegue permitió evaluar la coordinación entre los distintos agentes implicados: personal del centro comercial, responsables de seguridad privada y efectivos de la Guardia Civil. Este ejercicio conjunto puso a prueba la agilidad de respuesta de los diferentes equipos, así como la eficacia de los canales de comunicación y las medidas operativas establecidas.

Con esta iniciativa, la Guardia Civil persigue fortalecer la cultura de prevención y autoprotección en espacios de gran afluencia, garantizando que todos los actores involucrados conozcan y apliquen correctamente los protocolos ante situaciones de riesgo. Estos simulacros no solo permiten identificar posibles deficiencias en los procedimientos internos, sino también mejorar la capacitación del personal y verificar la funcionalidad de los recursos técnicos de seguridad.

La Institución recuerda que la preparación y el adiestramiento constante constituyen herramientas fundamentales para minimizar las consecuencias de una eventual emergencia real, donde una actuación rápida y coordinada puede significar la diferencia entre un incidente menor y una tragedia.

En este ejercicio participaron agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, con la intervención de unidades especializadas como USECIC, GEDEX, el Servicio Cinológico, el Centro Operativo de Servicios (COS) y patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Vecindario. También tomó parte personal de los departamentos de seguridad privada del Centro Comercial Atlántico, colaborando estrechamente en el desarrollo de las distintas fases del operativo.

