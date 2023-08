Guanarteme pide sacar el tráfico de vehículos pesados del interior del barrio

El grupo vecinos y vecinas Guanarteme Se Mueve protestan por la situación que soporta el barrio tras el cierre al tráfico de las calles Fernando Guanarteme y Mario César por las obras de un edificio privado. Ello ha provocado que los vehículos que provienen o se dirige a las Torres y El Cardón, donde se encuentran situados varios polígonos industriales, se desvíe por el interior del barrio, generando un tráfico excesivo, «siendo especialmente nocivo y perjudicial los vehículos de gran tonelaje».

Además, explican en un comunicado, se añaden los vehículos pesados que se dirigen a las numerosas construcciones que se están realizando en Guanarteme y cuyas calles no están preparadas para tal movimiento.

Así lo han reflejado en el escrito presentado a la concejalía de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, y de Tráfico, Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no es la primera vez que lo denuncian, sin respuesta. A su juicio, el barrio soporta un elevado nivel de contaminación acústica y ambiental, por lo que exigen solución con el desvío de dichos vehículos a carreteras que soporten su circulación y no por el interior de un barrio que no tiene este tipo de vías en su trazado.

Entre los argumentos que defienden, señalan que los firmes de las calzadas son de arena y, por tanto, el asfalto de las mismas no soporta el peso de gran tonelaje, lo que provoca continuos hundimientos.

Por otro lado, las calles no tienen distancia suficiente, entre las viviendas de ambas aceras, para el paso holgado de vehículos pesados poniendo en grave peligro a los viandantes.

La mayoría de los vehículos, añaden, circulan sin respetar los límites de velocidad permitida en vías urbanas: 30 Km/hora y no existe vigilancia policial en el barrio que haga cumplir esta norma.

Finalmente, apuntan que la calle Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez en su salida hacia la carretera de Chile tiene una importante pendiente, lo que hace que muchos vehículos pesados queden atascados, incluso quedando atascadas guaguas municipales, además de provocar destrozos en el cableado aéreo de este tramo de la calle.