Los guagüeros iniciarán una huelga con paros parciales en defensa de las 35 horas semanales

La empresa de transporte público Guaguas Municipales afronta su primera huelga desde la movilización que se produjo en 2009 para evitar la privatización del servicio. La mesa de diálogo convocada este viernes para desbloquear la negociación en torno a la aplicación de las 35 horas de trabajo semanal concluyó sin acuerdo. Los trabajadores del Sindicato Unificado de Guaguas (SUG), mayoritario, se levantaron de la reunión y anunciaron la radicalización de la protesta. «La semana que viene anunciaremos la huelga», expuso el secretario del comité de empresa, Wolfang Alcántara. Aunque todavía queda por definir los detalles de la movilización, Alcántara adelantó que lo que se está planteando, desde el colectivo de trabajadores, es realizar paros parciales, en días alternos. «Y si no hay voluntad negociadora, se irá recrudeciendo», añadió el representante de los trabajadores de Guaguas.

Alcántara expuso que la voluntad de diálogo expresada por la compañía no era más que «un gesto para la galería y no emana de una voluntad real de evitar un conflicto».

En el origen del enfrentamiento está la decisión de la empresa de aplicar una moratoria de dos años en la aplicación de la jornada de 35 horas -pasando a 37,5 horas- y la exigencia de acortar las vacaciones en verano.

Falta de voluntad negociadora

Además, los representantes del SUG se quejan de que la actitud mostrada por la dirección en la reunión de ayer. «Estuvo reprochándonos nuestra actitud, acusándonos de irresponsables por las pérdidas de servicio», que se han producido como consecuencia de una aplicación estricta del convenio colectivo y la negativa a realizar horas extra y prolongación de turnos, y que se han traducido en decenas de servicios sin poder cubrir por falta de personal. Así lo explicó Alcántara: «Volvió a llamarnos privilegiados, que si 35 días de vacaciones, que sin las pagas, pero no mencionó el trabajo en sábados, domingos y festivos, ni las vacaciones en periodo lectivo o los madrugones intempestivos».

Desde la empresa, en cambio, se asegura que no se ha tratado de imponer nada. «Nosotros presentamos lo que creemos que la empresa necesita y si no están de acuerdo, se negocia», se recoge en el acta de la reunión, «no estamos aquí por las amenazas de huelga que han lanzado, sino por responsabilidad, pero obviamente negociar con una amenaza de huelga encima de la mesa no es la mejor forma de llegar a acuerdos». Por eso, desde la dirección de la compañía se pidió a los trabajadores que abandonaran las medidas de presión y retiraran la amenaza de huelga.

El dato 13,5 millones menos. Guaguas perdió 13,5 millones de usuarios en 2020, lo que se tradujo en una merma de ingresos de diez millones de euros respecto a 2019. El ejercicio acabó con 1,3 millones de euros de pérdidas.

«En cuanto a las 35 horas, esa es justamente la jornada que actualmente tienen y que la empresa, en absoluto, pretende arrebatarles», se expone, «lo único que se les solicita es que cumplan con lo pactado, ya que esas horas se dieron a cambio de modificaciones a realizar que flexibilicen la organización del trabajo en la empresa y posibiliten una mejor utilización de los recursos con objeto de compensar el incremento de costes que ha supuesto para la empresa dicha reducción de la jornada». La empresa desmiente también que esta exigencia tenga que ver con la necesidad de enjugar los 800.000 euros que perdió la empresa con motivo del covid-19, como defienden los trabajadores.

Por su parte, desde la representación minoritaria que tiene el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), se insistió en la necesidad de seguir negociando. Su portavoz, Salvador Santana, expuso que no comparte la decisión de presentar un preaviso de huelga o crear un comité de huelga, aunque dice respetarla por ser un derecho de los trabajadores. «Lo que esperamos es que el diálogo continúe», expuso, «aunque las partes siguen enfrentadas».