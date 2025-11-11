Guaguas Municipales refuerza su servicio en los barrios con 10 vehículos eléctricos

Darias y Ramírez conocieron los entresijos de uno de los nuevos vehículos gracias a la realidad virtual.

La trasera del parque de Santa Catalina acogió este martes la presentación de los 10 nuevos vehículos eléctricos adquiridos por Guaguas Municipales con los que reforzará el servicio que presta en diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

Las nuevas guaguas, que se suman a las cinco eléctricas con las que ya contaba la compañía municipal de transportes y que eleva el total de su flota a 268 vehículos, han supuesto una inversión de 5,6 millones de euros, ya que el coste de cada una de ellas asciende a 565.00 euros.

Así lo confirmó el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, en una presentación que se realizó en el marco de las primeras Jornadas de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que tienen lugar en el Museo Elder y presidió la alcaldesa Carolina Darias junto al edil de Presidencia y Hacienda, Francisco Hernández Spínola, y el director gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Ruymán Santana, acompañados por el director general de la empresa de transportes, Miguel Ángel Rodríguez y representantes de Iveco Bus.

Los vehículos tienen unas dimensiones de 9,5 metros de largo y 2,35 de ancho, por lo que se han destinado a atender el servicio que prestan las líneas en barrios como El Lasso, San Francisco, Las Coloradas o Zárate, donde ya están operando.

«Estas son unas guaguas más pequeñas que nos permiten prestar servicios a los barrios», dijo Ramírez sobre unos vehículos marca Iveco de la gama E-WAY y con capacidad para transportar a 56 viajeros (16 plazas sentadas) y con un espacio reservado para sillas de ruedas y cuatro plazas específicas para personas de movilidad reducida.

«Queremos que también los barrios sientan que cuentan para la movilidad sostenible, para la movilidad verde», añadió el concejal sobre unas guaguas «que no contaminan, que no hacen ruido». Pues pretenden que «la gente de los barrios sientan que están dentro de esta estrategia de movilidad sostenible en la que el Ayuntamiento lleva embarcado cerca de 10 años».

Aclaró que estos nuevos 10 vehículos que ya están en funcionamiento no se van a destinar «a líneas concretas», sino que «según las necesidades del servicio, las vamos cambiando».

Si bien reconoció que «por las características» de estas guaguas «es verdad que las estamos dedicando básicamente a las conexiones de barrios».

Ramírez destacó que el Ayuntamiento capitalino y Guaguas Municipales están «afrontando en los últimos años retos mayúsculos, retos de una complicación importante y creo que estamos respondiendo de una manera brillante».

Así, se refirió en primer lugar al «crecimiento de viajeros que estamos teniendo en los últimos años», pues se ha pasado desde 2019 «justo antes de la pandemia, de mover 38 millones de viajeros a cerrar este año seguramente en 56 millones».

Además, apuntó un segundo desafío, «el de la descarbonización de la flota, el de contribuir a un medio ambiente mejor, también en cuanto al tema de ruidos». Y que «nunca habíamos incorporado de golpe 10 vehículos de estas características».

Darias, por su parte, reseñó que esta adquisición «supone el compromiso del Ayuntamiento y de Guaguas Municipales por la sostenibilidad y por tener un transporte eléctrico más sostenible».