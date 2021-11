Carmen Guerra: «Más que las grandes obras, el ciudadano necesita buena gestión municipal»

-¿Qué pinta Carmen Guerra en Unidos por Gran Canaria?

-Espero pintar mucho (sonrisas). De hecho creo que ya es así porque es el único partido que ya tiene elegidos a sus dos candidatos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además con una nueva fórmula, un tándem. Nunca se ha dado en esta ciudad y en este momento estamos Enrique Hernández Bento y yo, él con sus fortalezas, que fue alto cargo de la Comunidad Autónoma y de la administración del Estado, y yo misma. Creo que pintamos mucho los dos juntos. Hace bastante tiempo que tanto el presidente anterior de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, como el actual, Lucas Bravo de Laguna, me pidieron estar y me plantearon hacerlo con esa fórmula.

PARTIDO. «En Unidos por Gran Canaria no tenemos que llamar a Tenerife o a Madrid a ver qué decimos» INMIGRACIÓN IRREGULAR. «Está habiendo episodios de inseguridad con personas concretas y eso hay que atajarlo»

-Unidos por Gran Canaria tiene un sambenito: es un partido «insularista». Usted viene de un partido de ámbito estatal. ¿Se siente a gusto en un partido como UxGC?

-Eso lo dicen personas que quieren hacer daño a la organización. Este es un partido abierto, con gente de derechas, de izquierda, de centro... de ningún lado, y cuya única ideología es defender Gran Canaria, a los hombres y mujeres de la isla. Y hacerlo, como ya ha expresado Lucas Bravo de Laguna, con una libertad que hace que no tengamos que llamar a Tenerife o a Madrid a preguntar qué decimos o qué hacemos. Es un partido abierto a la ciudadanía, siempre que su idea sea defender Gran Canaria.

-¿Cómo ve la ciudad en general?

-¡Uff! La ciudad está falta de un grupo de gobierno, está huérfana de un grupo de gobierno.

-Pero este es un grupo de gobierno que presume de estabilidad, con seis años de convivencia.

-Casi siete. Pero es un gobierno formado por tres partidos, cada uno como compartimentos estancos y funcionando a su libre albedrío en sus áreas. El mayor ejemplo lo tenemos en Limpieza, que en esta ciudad es un desastre. Que la ciudad está sucia es algo en lo que estamos todos de acuerdo, menos el alcalde. Al servicio de Limpieza lo están dejando morir, porque, como dice la concejala, ya hay pliegos presentados para atraer, y eso no lo dice, a empresas privadas. Otro ejemplo es Guaguas Municipales, que es para nota lo que están haciendo. Según el convenio, quedaron de pasar de 37 horas a 35 y ahora desde la dirección de Guaguas le dicen al personal que quieren una moratoria, con la excusa de la MetroGuagua, cuando en realidad lo que quieren es dejarle la papa caliente al que venga tras las elecciones de 2023. La empresa alega unas pérdidas por el covid y convenio dice que serán asumidas «por las partes», pero lo que pretenden es que las asuman los trabajadores, y eso no debe ser así. Sobre todo cuando hay un problema importante, reconocido por los trabajadores y la empresa: las máquinas expendedoras y canceladoras de billetes que hay en las guaguas están fallando, de manera que hay un descontrol que afecta a las cuentas de la empresa. Hago un llamamiento al alcalde, que es el presidente del consejo de administración de Guaguas para que salga ya de una vez, encare el problema de la huelga convocada y busque una solución.

-Esta es una ciudad amplia y con muchos barrios pero siempre se ha hablado de una clara diferencia entre la ciudad baja y el resto. ¿Se mantiene esa divergencia y qué se puede hacer?

-He estado en grupos de gobierno de la ciudad y alguien me puede decir que he participado en contribuir a que eso sea así, pero es que yo no lideraba esos grupos, sino que era parte de ellos. Ahora tanto Enrique como yo lo tenemos sumamente claro: hay que acabar con que las personas del extrarradio sientan que no son vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto que llevamos a la Alcaldía del Ayuntamiento es, ante todo, que los vecinos se sientan todos parte de la ciudad y dedicarnos a darle servicios a todos, bien gestionados. Más que las grandes obras, como fue aquel proyecto de la Gran Marina o ahora la MetroGuagua, el ciudadano necesita buena gestión de los servicios municipales, que se nutren de los dineros de todos.

-Esta semana UxGC denunció episodios de inseguridad y los vinculó a la inmigración irregular. ¿Es de verdad un problema en la ciudad?

-El de la inmigración es un tema que nos preocupa muchísimo. Me refiero a lo relacionado con las competencias de las instituciones canarias con esas personas que se quedan aquí y que acaban muchas de ellas en las calles o durmiendo en la playa. Esta semana hubo una comisión municipal y el concejal Mario Regidor dijo que para mejorar la atención a los inmigrantes irregulares se estaban planteando empadronarlos: eso se aprobó con los votos de todos los partidos y yo me abstuve. Lo hice porque entendemos que eso generaría un importante efecto llamada, y esa no es la solución. Está habiendo episodios de inseguridad con personas concretas y eso hay que atajarlo.